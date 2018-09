In sette mesi sono 156 mila i nuovi contratti di lavoro stabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Luci e ombre dal mercato del lavoro a luglio: nel mese - secondo i dati diffusi negli Osservatori Inps pubblicati ieri - si è registrata una variazione positiva per i contratti stabili (+15.706) che hanno portato il saldo dei primi sette mesi per i contratti a tempo indeterminato in attivo per oltre 156.000 unità, ma si è segnalato anche un aumento consistente delle domande di disoccupazione (+9,4%) a conferma di una situazione ancora incerta per il mercato. Il saldo tra assunzioni e cessazioni è positivo nei primi sette mesi per i...