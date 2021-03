Hanno occupato la corsia di via Vittorio Veneto, l'arteria principale di attraversamento della città, alle 7.30 del mattino. Volevano rimarcare che loro, un lavoro, al momento non ce l'hanno. Nuova protesta dei ristoratori ieri in città. All'appello hanno risposto in pochi, davanti al passaggio pedonale del Tigotà si sono ritrovati appena in sei, ma sufficienti per creare confusione e far sentire le proprie ragioni. Hanno attraversato la strada per quaranta minuti, bloccando il traffico, accettando anche i clacson suonati da chi, spazientito, chiedeva di poter passare. Il tutto per portare l'attenzione sui loro locali vuoti e bui, ancora una volta, con il passaggio in fascia arancione. Ci sono due pesi e due misure a loro dire, perché supermercati e autogrill aperti se loro sono costretti a restare a casa e ad accumulare debiti? Per tutti parla Giacomo Schenal del The Werewolf pub di Visome. «La reazione degli automobilisti è stata diversa spiega il giovane -, qualcuno ci ha dimostrato il proprio sostegno, un autista di pullman si è fermato per incoraggiarci e altri non hanno proprio capito o, quanto meno, non si sono messi nei nostri panni. In Italia va così, fino a quando il problema non tocca noi non lo comprendiamo. Il nostro obiettivo era mostrare quanto è brutto non avere un posto dove andare a lavorare al mattino, come capita a noi in questo momento. Se davvero non possiamo aprire, allora ci devono assicurare ristori adeguati». Schenal sta tenendo aperto solo per il servizio di asporto ma il fatturato è praticamente dimezzato. Il gruppo non ha intenzione di fermarsi qui, ha già comunicato alla Questura le prossime proteste ma per ora nessuna anticipazione.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA