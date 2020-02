LA POLITICA

PORDENONE L'incontro tra i sindaci del territorio che avevano lanciato la campagna sui disservizi e il vertice nazionale di Poste Italiane ha riservato anche una coda polemica di carattere politico. Al vertice - si è tenuto nella sala convegni di Unindustria nella sede del Bronx in città - ha voluto essere presente anche la parlamentare leghista Vannia Gava, che è pure coordinatrice regionale del partito. La deputata è anche intervenuta durante il confronto per sottolineare l'importanza della presenza del vertice della società, ma anche la compattezza e la determinazione dei sindaci del territorio nel portare avanti le loro rivendicazioni. «Poste deve sapere - ha detto la deputata della Lega - che i sindaci friulani sono molto uniti e ci tengono molto al fatto che i nostri territori vengano bene amministrati e che quindi anche i servizi fondamentali funzionino a dovere». Un intervento che sia a qualche sindaco presente in sala ma soprattutto al consigliere regionale dei Cinque Stelle Mauro Capozzella - pure lui presente in sala, ma senza intervenire - non sarebbe piaciuto. Tanto che lo stesso esponente grillino poco dopo ha commentato sui social: «L'incontro - ha scritto facendo riferimento alla presenza di Vannia Gava - tra i vertici di Poste e i sindaci è stato macchiato di verde».

LA PARLAMENTARE

«Ringrazio i vertici della società - ha sottolineato la parlamentare leghista - per avere ascoltato i sindaci e il territorio. Prendiamo atto degli impegni presi, ma i sindaci saranno soddisfatti quando vedranno che le promesse fatte saranno concretizzate. Per gli amministratori di questa regione è fondamentale che i servizi funzionino. Sono uniti e sanno fare squadra a fronte di situazioni come quelle che si sono presentate. I prossimi passi? Verificheremo, con incontri bimestrali al tavolo che sarà istituito, che le nuove misure annunciate producano gli effetti concreti sul territorio». Il consigliere regionale grillino Capozzella non ha esitata ad attaccarla: «Ho dovuto constatare mio malgrado che l'incontro dei sindaci si è rivelato un indegno palcoscenico a uso e consumo dell'onorevole Gava. L'istanza dei sindaci nei confronti di Poste (società partecipata al 60% dal ministero dello Sviluppo economico guidato dal pentastellato Stefano Patuanelli, ndr) è corretta e condivisibile. I territori - ha aggiunto il consigliere - non devono essere abbandonati. Farò in modo che le giuste richieste dei sindaci giungano al ministro dello Sviluppo economico in modo corretto e non alterate da strumentalizzazioni indegne e inutili».

LA REPLICA

«Lui aveva quanto me la possibilità di parlare. Solo che io - ha replicato a strettissimo giro la deputata ed ex vicesindaco di Sacile al grillino - ho alzato la mano e mi hanno dato la parola, lui evidentemente no. Io ho preparato immediatamente una interrogazione parlamentare, lui poteva muovere il ministro Patuanelli prima se voleva dare una mano. Se pensa di farlo ora, beh, mi pare sinceramente un po' tardi».

