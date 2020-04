Una festa in cui al posto di pagare il biglietto d'entrata i partecipanti, circa una ventina, dovranno pagare un biglietto d'uscita: quattrocento euro di multa ciascuno. L'appuntamento fissato per giovedì 2 aprile ha richiamato in un ambiente privato in riva al lago del Corlo, al confine tra località Campagna e Rocca Chiesa, un gruppetto di amici. Non è chiaro quale locale li abbia ospitati quello che appare probabile tuttavia è che l'evento si sia tenuto in un ambiente chiuso, all'esterno infatti le temperature sono ancora molto rigide e la colonnina, soprattutto la sera, fatica a spostarsi troppo dallo zero. In paese nessuno parla d'altro che dell'intervento delle forze dell'ordine: «Le leggi vanno rispettate» è il commento di molti residenti che plaudono all'intervento delle forze dell'ordine. È stato infatti un residente a chiedere l'intervento dei militari della stazione di Arsiè. In tutto il territorio comunale c'è un solo caso di positività all'ospedale. Quanto basta, in questa situazione, per poter parlare di isola felice. Ma la guardia non va mai abbassata così chi ha tentato di concedersi un po' di svago è finito nei guai. Del resto i Decreti del presidente del consiglio, così come quelli firmati dal presidente della regione Luca Zaia, vanno tutti nella stessa direzione. Quella di evitare gli spostamenti se non per ragioni di lavoro salute o urgenza, così da impedire al virus di propagarsi. Ora anche la spavalda combriccola che ha provato a infischiarsene dovrà tenerne conto.

Valerio Bertolio

