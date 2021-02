IN RETE

PORTOGRUARO La campagna partita nel Portogruarese per sensibilizzare la popolazione al vaccino finisce nel mirino dei no Vax. Da un paio di giorni i post dei testimoni della campagna Io mi vaccino, che un gruppo di associazioni ha diffuso attraverso Facebook, sono inondati da commenti anti-vaccinazione. L'azione dei No Vax, che è proseguita anche nel post del comunicato stampa di ieri, è stata segnalata alla Polizia di Stato.

«I profili da cui provengono spiegano Giuliana Simonatto dell'Andos, Ivana Franceschis del Centro per i diritti del malato e Roberto Soncin dell'Associazione Noi Migranti onlus - sono chiaramente falsi. L'iniziativa è con tutta probabilità organizzata da un gruppo anonimo, come testimoniano i contenuti dei commenti, peraltro tutti uguali, e le foto-profilo che li accomunano e la cui immagine è attribuibile a sette sataniste ispirate dalla ideologia Qanon. L'obiettivo dei messaggi, che non abbiamo volutamente rimosso, è di spaventare e di intimidire».

Lo stesso gruppo ha già bombardato anche altre iniziative pro-vaccini gestite su Facebook, tra cui quelle della Cisl Veneto e della Federazione nazionale pensionati. Nel circa 200 commenti della loro pagina Facebook, la Fnp veniva accusata di truffa e di propaganda nazisanitaria. Le stesse accuse che sono state rivolte anche alle associazioni portogruaresi.

«La nostra campagna, promossa da 23 associazioni e fondazioni, patrocinata dalla Ulss4 Veneto Orientale, - proseguono i promotori - è stata presa di mira probabilmente per il successo che sta riscuotendo: sono oramai più di 250 le persone di tutte le professioni che vi hanno aderito mettendoci la faccia». In molti hanno espresso il loro sdegno rispetto all'onda di messaggi no vax che ha letteralmente travolto la pagina. Attacco inaccettabile- ha detto la deputata portogruarese di Iv Sara Moretto. «La libertà di pensiero non può mai sfociare in commenti violenti e minatori. L'arroganza e il mancato rispetto della scienza di questi gruppi organizzati sta diventando davvero intollerabile. Mi auguro che si arrivi presto ad individuare i responsabili di questi assurdi post». La campagna proseguirà comunque senza interruzioni, anche con la distribuzione, gratuita, delle spille Io mi vaccino. Per averle è possibile contattare i promotori mandando una mail a campagnaiomivaccino@gmail.com oppure con un messaggio a 333 3608303 (Segreteria Andos). Le spille si possono trovare anche all'edicola della Stazione Ferroviaria e da Armonie Caffè, in Corso Martiri 44.

T.Inf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA