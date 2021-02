IN CONSIGLIO

UDINE Un fuoco di fila di domande sulla gestione dell'emergenza sanitaria, dai vaccini alle mascherine finite al centro di un'inchiesta giornalistica e prudenzialmente ritirate dalle aziende sanitarie, fra cui AsuFc.

A tenere banco soprattutto i vaccini agli over 80. «Come le 54mila persone over 80 che, in soli tre giorni, si sono prenotate alla campagna vaccinale anti-Covid hanno avuto modo di constatare qua nessuno fa chiacchiere (una risposta implicita all'affondo del Pd ndr), ma l'intero sistema sanitario regionale lavora per dare le migliori risposte ai cittadini all'interno di quelle che sono le disposizioni del Governo. Con lo stesso impegno le Aziende sanitarie stanno organizzando le vaccinazioni per quegli ultraottantenni che non sono in grado di recarsi in maniera autonoma nelle sedi indicate», ha detto, piccato, l'assessore Riccardo Riccardi. Dei circa 15mila over 80 in situazioni di fragilità, ha spiegato, una parte verrà trasportata nelle sedi vaccinali mentre i casi più gravi saranno vaccinati a casa. Come ha chiarito l'assessore, tutti gli over 80 che hanno dichiarato di non poter raggiungere le sedi vaccinale saranno contattati al telefono e si valuterà la possibilità per loro di arrivarci con un trasporto protetto programmato. Le persone intrasportabili o già note ai servizi domiciliari saranno vaccinate a casa, con medici e infermieri dei distretti, personale aggiuntivo attinto da graduatorie ed elenchi dell'Arcs e della Protezione civile. Riccardi ha specificato che sarà impiegato, in parte, lo stesso personale ospedaliero che sta eseguendo le vaccinazioni, così come quello dei distretti e i medici individuati dal bando di Protezione civile.

VARIANTI

Ad Ilaria Dal Zovo (M5S) - che chiedeva notizie sul monitoraggio delle pericolose varianti Covid Riccardi ha risposto con i dati già noti della raccolta di campioni positivi fatta fra il 5 e il 6 febbraio (343 campioni, di cui 17 con variante inglese»). « Si lavora anche sulle varianti brasiliana e africana: al momento però, su 80 campioni raccolti tra dicembre e febbraio, nessuno presentava quelle caratteristiche». Meno soddisfatto della risposta ottenuta alla sua interrogazione in cui chiedeva garanzie sulla tenuta delle mascherine fornite al sistema sanitario Fvg il capogruppo del M5S Cristian Sergo. «Sergo parla di mascherine fornite alle Regioni dalla struttura commissariale - ha risposto Riccardi - e precauzionalmente ritirate, ma erano quelle validate dal Comitato tecnico scientifico. E in alcuni casi, nel periodo iniziale della pandemia, non sono state distribuite mascherine ritenute non idonee». «Avremmo voluto sapere se e quali controlli siano effettuati sulle mascherine che vengono fornite ai nostri operatori sanitari, ma rimangono molti dubbi dopo la non risposta ricevuta dall'assessore Riccardi». «I dispositivi arrivano sia dal Governo, con validazione del Comitato tecnico scientifico, che da acquisizioni della Protezione Civile regionale e delle stesse Aziende ricorda Sergo -. L'assessore Riccardi ha riferito soltanto dei casi di prodotti ritirati in via precauzionale nonostante il via libera del Cts, a seguito di un servizio televisivo ma avremmo voluto vedere lo stesso tempismo di fronte alle rimostranze portate avanti dagli operatori, già la scorsa estate, e dai consiglieri regionali». Simona Liguori (Cittadini) ha chiesto a Riccardi quali risorse siano state messe in campo per favorire la presa in carico riabilitativa a domicilio. «Le persone guarite che continuano ad avere problemi legati al Covid trovano risposte a vari livelli - ha risposto Riccardi - : a dicembre le aziende sanitarie hanno garantito la presa in carico di 40 persone ciascuna».

«Dopo la fase acuta della malattia persistono sintomi che compromettono l'esecuzione delle normali attività quotidiane e uno degli effetti più significativi dell'infezione è il deficit della funzione polmonare. Davanti alle difficoltà delle Rsa di far fronte alle richieste degli ospedali relative alla gestione dei numerosi pazienti l'unica strada è la presa in carico domiciliare. Il problema è che purtroppo molte persone ci segnalano di non avere abbastanza indicazioni su come comportarsi una volta rientrati a casa. Mi auguro - ha concluso Liguori - che la Regione si impegni maggiormente, tramite le Aziende sanitarie, a rafforzare i servizi di riabilitazione domiciliare, in modo da consentire il ritorno alla normalità di tante persone guarite dalla fase acuta dell'infezione». Francesco Russo (Pd) ha invece chiesto ragione della mancata riattivazione delle visite medico-sportive dedicate agli atleti disabili al Gervasutta di Udine. «A causa dell'emergenza pandemia - gli ha risposto Riccardi - l'Asufc ha dovuto distogliere molte risorse: tra i medici destinati ai reparti Covid c'è anche chi seguiva questi certificati. È previsto comunque di riaprire l'attività ambulatoriale lunedì 22 febbraio, compatibilmente con la situazione dei contagi Covid».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA