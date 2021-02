IL BOLLETTINO

PORDENONE Calano ancora i ricoveri ospedalieri. In Friuli Venezia Giulia su 3.840 tamponi molecolari sono stati rilevati 174 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,53%. Sono inoltre 1.798 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 42 casi (2,34%). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati undici. I ricoveri nelle terapie intensive sono 61 e scendono a 414 quelli negli altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 2.693, con la seguente suddivisione territoriale: 604 a Trieste, 1.343 a Udine, 572 a Pordenone e 174 a Gorizia. I totalmente guariti sono 57.889, i clinicamente guariti salgono a 1.795, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.296. Nel Friuli occidentale sono due i decessi in più. Una anziana di Pordenone, di 87 anni, è morta in ospedale. Sabato è deceduto, per complicazioni respiratorie legate al covid, all'ospedale civile di Pordenone dov'era ricoverato, il generale carrista Giuseppe Maria Gionti, 63 anni. L'Ufficiale aveva prestato servizio per molti anni nella 132^ Brigata Ariete, nelle sedi di Cordenons e Tauriano, dove peraltro aveva comandato il 3° battaglione carri. Nel corso della sua carriera aveva poi comandato il Reggimento Savoia cavalleria di Grosseto. Casertano d'origine, benché nato a Monza, era molto conosciuto a Cordenons, dove ha vissuto per molti anni con la moglie e i due figli. Negli ultimi anni si era trasferito a Sacile.

ADDIO ZONA ROSSA

Con la giornata di oggi Tramonti di Sopra esce dalla zona rossa. Dopo due settimane di lockdown di fatto il piccolo comune montano torna a una quasi normalità: in realtà dalla zona rossa si passa a quella gialle che caratterizza l'intera regione. I quindici giorni di blocco quasi totale con forti restrizioni sono servite per fare scendere il livello di contagio e riportare la situazione sotto controllo. Il Dipartimento di prevenzione dell'Asfo, visti i dati degli ultimi giorni, ha ritenuto di non dover prorogare la zona rossa e ha dato il via libera al ritorno in giallo. Nel comune della Valtramontina restano ancora alcune situazioni da monitorare: qualche residente positivo è in attesa del secondo tampone, tredici residenti restano in isolamento fiduciario e tre persone stanno ultimando la quarantena. I ricoverati in ospedale (erano sette due settimane fa) sono ancora due. Anche il sindaco Giacomo Urban nei giorni scorsi ha lasciato il reparto Covid dell'ospedale di Pordenone ed è tornato a casa in seguito a un netto miglioramento delle sue condizioni di salute. «Grazie a questo provvedimento - ha detto ieri la vicesindaco Patrizia Del Zotto che ha seguito giorno per giorno l'andamento della situazione - siamo riusciti a riportare la situazione sotto controllo. Ora torniamo a una quasi normalità, anche con la riapertura delle attività commerciali e produttive. Un grazie va - sottolinea la vicesindaco - alla Regione e all'Asfo. Grazie anche a tutte le forze dell'ordine, la Polizia comunale di Maniago e i carabinieri di Meduno e di Spilimbergo che hanno collaborato nella gestione di queste due settimane non facili. Un pensiero particolare poi ai volontari della Protezione civile comunale, e dei Comuni limitrofi, che hanno avuto un ruolo fondamentale per i nostri cittadini che erano impossibilitati a uscire di casa».

