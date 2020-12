IL BOLLETTINO

PORDENONE Contagi in lieve calo in regione nelle ultime 24 ore: le nuove positività registrate in regione sono state 702, erano state 755 il giorno precedente. Resta stabile invece il numero delle persone che hanno perso la vita: un decesso in meno rispetto ai 21 che erano stati registrati sabato. Resta di fatto stabile il numero di pazienti ricoverati nelle Terapie intensive. Mentre aumenta, anche se di poche unità, il numero dei malati ricoverati in area medica negli ospedali regionali.

I DATI

In Friuli Venezia Giulia ieri sono stati rilevati 702 nuovi contagi (l'11,27 per cento dei 6.227 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati venti decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 7 decessi pregressi inseriti a sistema soltanto ieri anche se avvenuti nel periodo dall'1 al 4 dicembre. Lo ha comunicato nel tardo pomeriggio di ieri il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 35.467, di cui: 8.072 a Trieste, 15.604 a Udine, 7.024 a Pordenone e 4.333 a Gorizia, alle quali si aggiungono 434 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.500.

I RICOVERI

Salgono a 59 (uno in più rispetto al giorno precedente) i pazienti in cura in terapia intensiva e a 652 (rispetto ai 640 delle 24 ore precedenti) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.035, con la seguente suddivisione territoriale: 344 a Trieste, 421 a Udine, 214 a Pordenone (tre i decessi di ieri) e 56 a Gorizia. I totalmente guariti sono 18.932, i clinicamente guariti 469 e le persone in isolamento 14.320. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 99 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 53. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un'ostetrica e due infermieri; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un medico e un Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri, un medico, un Oss e un educatore. Infine, da registrare le positività al virus di due persone di rientro dal Bangladesh, una dalla Croazia e una dalla Romania.

Resta ancora molto alta la pressione sull'ospedale di Pordenone. Anche nel corso del fine settimana i Pronto soccorso hanno dovuto continuare ad accogliere pazienti Covid. Come era accaduto nei giorni della settimana non è stato facile trovare posti letto. Fortunatamente qualcuno tra i circa 180 ricoverati ha mostrato un miglioramento tale da poter essere trasferito nella Rsa-Covid di Maniago. In questo modo si è riusciti a liberare alcuni posti letto che sono stati però immediatamente occupati. Questa settimana - sempre che vi sia il numero di operatori sufficienti - potrebbe essere riattivato il reparto della Medicina dell'ospedale di Spilimbergo. Cosa che fino a oggi non è stata possibile proprio perché non vi erano medici e infermieri sufficienti per riaprire il reparto che quasi tre settimana fa era stato decimato dai contagi tra gli operatori.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA