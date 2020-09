In Regione centrodestra batte centrosinistra sette a tre. Questa la suddivisione dei seggi che saranno occupati dai candidati padovani vincenti. Per la lista Zaia entrano Fabrizio Boron, Luciano Sandonà, Elisa Cavinato e Giulio Centenaro, per la Lega Roberto Marcato. Per Forza Italia Elisa Venturini e per Fratelli d'Italia Enoch Soranzo. A sinistra rispondono Arturo Lorenzoni, candidato presidente per il Veneto che vogliamo, ed Elena Ostanel, più Vanessa Camani per il Pd. In complesso ci sono quattro volti nuovi a centrodestra e tre a centrosinistra. Una rivoluzione, insomma, che l'ex assessore regionale all'agricoltura, Pan, primo tra gli esclusi e in attesa del posto che potrebbe essere liberato da Marcato, destinato ad essere di nuovo assessore. Esclusa anche Elisabetta Gardini, che si è vista superare da Enoch Soranzo, e bocciatura pure per Marco Carrai, ex assessore a Palazzo Moroni e braccio destro di Arturo Lorenzoni. Resta fuori, dopo tre mandati consecutivi, Maurizio Conte, come pure non riesce a confermarsi l'ex sindaco di Albignasego, Massimiliano Barison. Insomma, vince ancora Zaia, Marcato e Boron fanno il pieno di preferenze, ma dietro la squadra cambia. Tra le sorprese anche Alain Luciani, primo dei non eletti.

Giacon e Pipia

