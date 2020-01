In quota la neve è pronta servono solo gli sciatori

TUTTO BIANCO

BELLUNO La neve sul Nevegàl fa sospirare: è davvero tanta la voglia di nevicate per regalarsi quelle sciate della stagione di mezzo. L'ultima di un'era che sta per finire, per lasciare spazio a qualcosa di nuovo. Sono in molti i bambini che hanno potuto muovere i primi passi sugli sci la prima settimana dell'anno ma ora viene il bello. Sono numerose anche le prenotazioni da qui a marzo, si spera dunque solo sulla neve fresca e naturale o, per lo meno, si spera in un abbassamento delle temperature in quota. Negli ultimi giorni i cannoni sono entrati in azione anche sulla Coca. Il freddo della notte è stato sufficiente e quindi l'Alpe del Nevegàl srl ci sta provando ad innevare le piste in questa stagione di confine tra la vecchia e la nuova era del Colle. D'altra parte, chi conosce il Nevegal lo sa bene. Quando si riesce ad innevare il manto dura a lungo e lo stato delle piste si conserva; tanto che spesso a fine stagione, con gli impianti spenti, si potrebbe sciare ancora per giorni.

ADDIO CALDO ANOMALO

Va archiviato, dunque, il caldo anomalo degli ultimi giorni che ha intralciato lo sci. Baby sciatori sul Campo Scuola, ma anche tantissimi escursionisti lungo i sentieri che portano in quota. La frazione di montagna del capoluogo è viva, ha solo bisogno che qualcuno ci creda. Per davvero.

Quali saranno le piste su cui si potrà sciare nel corso della stagione, con l'arrivo della neve? Risponde l'Alpe:

«È confermata l'apertura delle piste Coca Bassa, Coca Alta, Campo Scuola e Raccordo Col dei Pez. Nel caso in cui le precipitazioni nevose ne consentiranno la preparazione, si potrà sciare anche sulle piste Erte Alte e Erte Basse».

Quali saranno gli impianti in funzione?

«Seggiovia Nevegal -Col dei Pez, seggiovia Col dei Pez Faverghera, ski-lift Campo Scuola. Benchè la neve faccia sempre il bello e il cattivo tempo, sul Colle il Nevegal ha registrato comunque un ottimo afflusso». Merito, senza dubbio, degli operatori e dei soggetti che hanno organizzato eventi di ogni genere, da concerti a conferenze, da escursioni e percorsi enogastronomici. Tra questi, senza togliere agli altri, gli Amici del Nevegàl e la Pro loco Pieve Castionese, che ha organizzato i mercatini di Natale alle Torri e due eventi culturali insieme al Circolo culturale San Giovanni Gualberto con due ospiti che hanno incuriosito molti a partecipare, Max Solinas e Carlo Budel. Da parte sua, il presidente della Pro loco Pieve Castionese, Maurizio Fontanelle assicura che l'impegno profuso è tanto e continuerà ad esserlo. Ma il focus è sul futuro del Colle.

E conferma: «siamo tutti in attesa che questa New.co venga alla luce, stiamo alla finestra aspettando qualcosa di definitivo. Entro gennaio, così ho sentito, avremo la rassicurazione che tutti ci attendiamo da mesi».

Fe.Fa.

