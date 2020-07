IN QUOTA

BELLUNO Dal rifugista che riprende gli ospiti che, incuranti delle disposizioni, si permettono di avvicinare i tavoli per stare più vicini vanificando il lavoro fatto per allestire una sala pranzo sicura, alla commessa che invita ad indossare la mascherina per entrare nel negozio ai molti che pare abbiamo dimenticato la buona abitudine. L'estate in montagna ai tempi del coronavirus è partita con tante incombenze per gli addetti ai lavori che si devono destreggiare fra norme e disposizioni e la gente che non sempre è disposta a rispettarli.

TUTTO ESAURITO

L'estate in montagna e iniziata con tanto traffico, e i cantieri stradali presenti un po' ovunque non aiutano di certo, con i parcheggi in quota strapieni e con tanta gente lungo i sentieri. Ieri nella zona del passo Falzarego non si trovava un posto auto, i tanti escursionisti si sono distribuiti lungo i percorsi più noti e c'è stato anche chi ha azzardato un bagno nel laghetto di Limides. C'è poi da interrogarsi sulla distanza a bordo lago del Sorapis, l'incantevole specchio d'acqua turchino nei pressi del rifugio Vandelli diventato la meta preferita di migliaia di turisti al giorno; il luogo continua ad attirare visitatori che si radunano sulla sue sponde ma che si incolonnano pure lungo il sentiero di avvicinamento.

TREVISAN FIDUCIOSO

Sarà che in quota l'aria è tersa e gli spazi assicurati ma di escursionisti se ne vedono veramente tanti, ma nel solo fine settimana. Dal Consorzio Cadore Dolomiti la valutazione del presidente Gildo Trevisan che da albergatore registra la novità: «Intravedo delle grandi possibilità di crescita ed è cambiata la domanda di appartamenti e case vacanza, se negli anni scorsi chiedevano il fine settimana adesso c'è gente che chiede un mese o anche due, questo è il segnale che la montagna resta una delle destinazioni turistiche che potranno ripartire per prime».

PROVE DI EVENTI

Mancano i grandi eventi ma qualcuno ci prova ad assicurare un momento di conoscenza e svago ad ospiti e residenti perchè è pur sempre estate. Ecco che il Cai di Pieve di Cadore ha preparato il calendario estivo delle iniziative culturali che prende il via venerdì 10 luglio. Quest'anno Sulle Dolomiti di Tiziano, è questo il nome della tradizionale rassegna, sarà breve ma intensa. Tra gli incontri in programma c'è anche quello con Reinhold Messner e il suo documentario sulle Tre Cime di Lavaredo che sarà proposto venerdì 14 agosto alle 20.45 in auditorium Cos.Mo. Con il Cai cadorino si parte il prossimo venerdì, 10 luglio alle 20.45, all'interno del Gran Caffè Tiziano dove farà capolino Il tesoro della grotta del tempo: questo il titolo dell'opera di Ferruccio Svaluto che racconta di amore umano e amore per la montagna, di avventura, di mistero.

TIZIANO NAZIONALE

Pieve con l'amministrazione comunale di Giuseppe Casagrande ha avviato una campagna di promozione turistica con pubblicità che raccontano la bellezza di una vacanza nella terra di Tiziano pubblicate sui quotidiani nazionali.

