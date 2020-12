IL BOLLETTINO

BELLUNO Crescono ancora i positivi in provincia e sale il numero dei ricoveri in Terapia intensiva. Al tempo stesso diminuiscono i pazienti in area non critica, anche se a fronte di 4 morti negli ultimi due giorni. I nuovi positivi sono 147. Ora il totale dei bellunesi che stanno lottando contro il virus ha superato quota 5.600. A Falcade si è ammalato il parroco di Caviola che aveva da poco celebrato le comunioni dei bambini (anche se sembra che nessuno sia stato contagiato). Mentre a Belluno una donna che sapeva di essere positiva è entrata in Questura scatenando il panico tra gli agenti quando si è scoperto che sarebbe dovuta rimanere a casa in quarantena. Immediata la denuncia.

I NUMERI

L'oscillazione dei dati è continua, soprattutto per quanto riguarda i ricoveri. I pazienti in Terapia intensiva sono 13, di cui 6 a Belluno (+4) e 7 a Feltre. Tale aumento improvviso ha causato l'inevitabile diminuzione delle persone in area non critica, il cui numero si sta abbassando da diversi giorni. Attualmente sono 116 (la maggior parte al San Martino) a cui si aggiungono però i 40 pazienti ricoverati negli ospedali di comunità. Non è da escludere che, su questo fronte, si possa tornare in fascia 4. Negli ultimi due giorni, però, sono morte 4 persone positive al covid. Tre solo nella giornata di domenica: una 85enne e una 77enne ricoverate rispettivamente in Pneumologia e in Geriatria a Feltre, e un 84enne in Pneumologia a Belluno. Invece ieri è ha perso la vita un uomo di 84 anni che si trovava in Geriatria al San Martino. Nel frattempo la polizia di Stato continua i controlli, nei comuni della provincia, per il rispetto dei decreti anti-contagio. Nessuno poteva immaginare, però, che una persona positiva avrebbe avuto l'audacia di entrare direttamente in Questura. È successo negli ultimi giorni. Una donna, di cui non sono state fornite le generalità, ha raggiunto la sede in via Volontari Della Libertà ed è entrata per sporgere una denuncia. Un agente l'ha accolta e poi accompagnata negli uffici della Digos. Dopo le domande di rito, la donna ha cominciato a raccontare i motivi che l'avevano spinta a presentare una querela. Ma quando le ha chiesto i dati personali, il sotto-ufficiale si è accorto che il suo nome compariva nell'elenco fornito dall'azienda sanitaria contenente le persone che si trovano in quarantena. E che, quindi, non possono uscire di casa. Subito è scattata la denuncia. La donna è tornata a casa e i due agenti con cui aveva parlato hanno dovuto sottoporsi a tampone. L'esito è stato negativo.

A FALCADE

Preoccupazione anche a Falcade dove il parroco di Caviola, don Andrea Piccolin, è risultato positivo al covid-19. Lui sta bene: «Sono in quarantena ha spiegato I sintomi sono come quelli di una semplice influenza». Ma mercoledì scorso aveva celebrato le comunioni ai bambini della quinta elementare di Falcade e di Caviola. Nonostante la preoccupazione di qualche genitore, il pediatra di riferimento ha consigliato di non eseguire il tampone e di aspettare. Finora nessun bambino avrebbe manifestato i sintomi. Don Andrea Piccolin ha specificato che «appena ho cominciato a stare male, mi sono ritirato». Nei prossimi giorni sarà sostituito da un sacerdote proveniente da un altro comune. I casi a Falcade sono sempre più alti. «C'è stato un aumento nell'ultima settimana ha raccontato il vice-sindaco Gianni Ferrini Ora sono 55 con circa 26 persone in isolamento. Non credo sia colpa dei turisti. Bisogna essere obiettivi: sono positivi interi nuclei di famiglie». Da qualche giorno, inoltre, la frazione di Caviola è spettrale perché gli unici tre bar esistenti sono chiusi per covid.

Davide Piol

