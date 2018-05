«In questo modo eviteremo che stiano tutto il giorno a oziare sulle panchine»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMMENTOROVIGO «Non ho cambiato idea sui profughi: per quanto mi riguarda, la quota dei richiedenti asilo a Rovigo dovrebbe essere pari a zero, queste persone andrebbero aiutate nel loro Paese». Il sindaco Massimo Bergamin, prima di iniziare ad illustrare i particolari del progetto che permetterà al Comune, nei prossimi mesi, di utilizzare i richiedenti asilo presenti in città in lavori socialmente utili, mette le mani avanti nei confronti dell'accoglienza. «Anche per il 2018 sono previsti circa 5 miliardi di costi complessivi per...