In questi giorni è stato evidenziato quello che appare il paradosso di consentire il movimento di molti e molti chilometri nelle grandi città per avvicinare le famiglie il giorno di Natale, vietando spostamenti di pochissimi chilometri, ma tra comuni diversi, per lo stesso motivo.

Per quanto il nodo non sia in realtà il muoversi, ma il ritrovo di più persone attorno allo stesso tavolo, le scelte governative in merito appunto al 25 e 26 dicembre, e Capodanno, che non consente di spostarsi tra comuni diversi se non per casi di necessità, crea una differenza che ai sindaci polesani intervistati non piace, che siano di centrosinistra o di centrodestra.

Il sindaco di Polesella Leonardo Raito è quello forse meno critico, sottolineando che è difficile fare provvedimenti che accontentino tutti, mentre il collega di Canaro Nicola Garbellini boccia senza mezzi termini il decreto. Così come fanno Roberto Pizzoli di Porto Tolle e Gianluca Bernardinello di Pettorazza, con il pari ruolo di Lusia Luca Prando che evidenzia anche singolarità che possono accadere, anche se certamente non frequenti, come il ristorante Lago dei cigni di Lusia al quale si arriva da una sola strada che passa, però, in comune di Rovigo: per i decreti può stare aperto, ma è impossibile da raggiungere.

