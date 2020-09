LA PREVENZIONE

BELLUNO «C'è una circolazione virale vivace e un'incidenza mensile dei positivi significativa, con un incremento nell'ultimo mese». Così descrive tecnicamente il focolaio del Comelico, il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti, Sandro Cinquetti, che ieri ha inviato la richiesta di misure più stringenti ai sindaci. Ma ieri è stata anche una giornata in cui si è segnato il minor numero di positivi, da tempo (tre soli casi dopo diverse giornata con contagi a due cifre). «La classifico - dice Cinquetti - tra le giornate positive: il numero dei nuovi casi è tornato quello di 15 giorni fa. Una situazione che spero si mantenga così per qualche giorno, consentendoci di recuperare tutta questa serie di positività riscontrata domenica».

L'ALLARME

«In un mese - prosegue Cinquetti - in quei comuni del Comelico abbiamo registrato i casi citati (una settantina in totale ndr). A quel punto abbiamo calcolato, tramite l'epidemiologo, l'incidenza mensile della positività, che di solito si fa annuale. È stata configurata sull'1,11%: un dato che indica una circolazione virale vivace. Nel resto della provincia abbiamo avuto, da febbraio-marzo fino ad agosto, quindi in 6 mesi, circa 1200 casi su 200mila abitanti con un indice dello 0,6%: qui in un mese 1,11%». Ecco quindi la decisione di nuove misure anti-contagio. «La proposta di ordinanza che i sindaci sono chiamati a valutare nasce dall'incontro in prefettura - spiega -. Era necessaria in un contesto così limitato con un'incidenza così significativa e la necessità di affrontare presto la stagione invernale. È indispensabile non vedere la nostra provincia entrare in difficoltà, tra l'altro ritengo siano misure percorribile senza grandi problemi». Un piccolo sacrificio quindi? «Direi un dovere, non un sacrificio», precisa Cinquetti. E prosegue spiegando che «non c'è dubbio che anche l'indice di replicazione in quel contesto sarà sicuramente elevato», ma al momento non è stato calcolato quel dato tecnico.

IL RISULTATO

«Ora speriamo - dice il capo del Dipartimento di Prevenzione - che sia con la quarantena dei positivi e contatti, sia con un'aumentata attenzione della popolazione, perché sono convinto che le persone di una certa età abbiamo già messo in atto maggiore attenzione, si possa dare una definitiva svolta e arrivare allo spegnimento del focolaio. Già oggi il primo segnale è positivo. E, anche se una rondine non fa primavera, ha reso la mia giornata e anche quella dei miei collaboratori positiva: è il segno che quello che si fa serve».

LO SCREENING

Possiamo dire che avete pescato tutti i positivi con i tamponi di massa? «Tutti è una parola inapplicabile in questi contesti - dice Cinquetti -: il provvedimento principale di sanità pubblica è l'isolamento dei positivi e la quarantena dei loro contatti: questi sono provvedimenti per lo spegnimento del focolaio. Lo studio di domenica, con tampone esteso può darsi che abbia drenato un po' di positività e che questo sia un fatto positivo: abbiamo tirato su un po' di positività, isolandole, riducendo il rischio infettivo».

ol.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA