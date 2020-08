«Un grande progetto di riqualificazione di tutta l'area della Croce rossa che coinvolga il Comune, la Regione e la Città Metropolitana». E' la proposta lanciata dall'assessore all'Urbanistica Otello Bergamo che vorrebbe un comodato d'uso di 99 anni da parte della Croce Rossa ai tre enti con la collaborazione del'Ulss per realizzare un polo termale riabilitativo con gestione alla Jesolo Turismo spa. «La soluzione ideale per rilanciare questa zona spiega Bergamo è quella di realizzare un centro che abbia come core business la riabilitazione e la talassoterapia, coniugando con un progetto termale con acqua di mare riscaldata e una Spa che consenta l'allungamento stagionale del turismo. L'area è un polmone verde con un immobile vincolato comunque maestoso che coniugherebbe bene investimento pubblico e allungamento stagionale». Secondo Bergamo, alla luce degli ultimi episodi, ora è arrivato il momento di fare scelte coraggiose. «Già in tempi non sospetti conclude l'assessore - circa 40 anni fa, l'amministrazione jesolana aveva avviato uno studio per un progetto talassoterapico, all'epoca condiviso perfino dal viceministro della sanità dell'allora Urss». (G.Bab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA