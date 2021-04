Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMAJANO A pochi giorni dal riavvio delle lezioni in presenza, già le famiglie si trovano alle prese con le nuove quarantene rafforzate in virtù della circolare regionale con le nuove misure strong per arginare la diffusione del virus. Quindi, a casa non solo gli alunni della classe interessata (cosa che nella prassi, in provincia di Udine, già avveniva prima), ma anche uno dei loro genitori e i fratelli minori di 16 anni. Tutta la...