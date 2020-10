IL CASO

MARCON Perché la quarantena per me e la mia famiglia deve durare trenta giorni e non quattordici come avviene per tutte le persone che vengono riscontrate positive al Covid?. E' la domanda che un capofamiglia di Marcon ha rivolto ieri al presidente della Regione, Luca Zaia, con una mail nella quale spiega al governatore il calvario che lui, sua moglie e sua figlia stanno vivendo. Mi sento impotente e a disagio per quello che sta succedendo a me e alla mia famiglia scrive G. S. nella mail inviata in copia anche al nostro giornale - a causa del protrarsi dei tempi relativi all'effettuazione di un secondo tampone che dovrebbe dirci se possiamo o meno riprendere la vita di tutti i giorni e, quindi, rientrare al lavoro e a scuola. L'uomo racconta che il 28 settembre scorso è stato informato dall'azienda per la quale lavora che un suo collega con il quale era stato a contatto era risultato positivo al Covid. Informato il suo medico di base gli è stata subito imposta la quarantena cautelativa e prenotato un tampone di controllo per il giorno 30 settembre al centro Rama di Mestre. L'esito, comunicatogli due giorni dopo, è risultato positivo, come positive sono risultate essere il 5 ottobre anche sua moglie e sua figlia sottoposte, di conseguenza, ai previsti accertamenti. Tutti e tre sono, comunque, asintomatici. La quarantena per l'intera famiglia è iniziata, pertanto, il 5 ottobre e, salvo ulteriori complicazioni sanitarie, dovrebbe concludersi il 18 di questo mese. Ma non sarà così dice il capofamiglia perché oltre a non essere stato sottoposto, come avevo richiesto, ad un tampone di controprova, ora ci hanno dato appuntamento per il secondo tampone, sempre nel medesimo centro a Mestre, il 19 e 20 ottobre. Significa continua che, con i tempi del centro Rama, ci vorranno almeno due giorni per avere l'esito che non arriverà, quindi, prima del 22 ottobre e conseguentemente il rientro al lavoro per me, e a scuola per mia figlia, potrà avvenire solo il 26 di questo mese. Fortunatamente stiamo tutti bene e non abbiamo alcun sintomo, ma io e mia moglie siamo a casa dal 28 settembre e mia figlia non va a scuola dal primo ottobre. Nella mail inviata al presidente Zaia l'uomo spiega che il medico di famiglia ha tentato vanamente di anticipare le date del secondo tampone, ma l'Asl risulta blindata, e che l'impiegata che si occupa dell'esito dei tamponi, la sola con la quale sono riusciti a stabilire un contatto, non è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione degli appuntamenti. G.S. chiede, inoltre, il motivo per cui il suo collega che ha eseguito a Treviso il primo tampone il 28 settembre, con esito immediato, è stato sottoposto al secondo accertamento subito il giorno successivo. A lui scrive hanno, inoltre, fissato il tampone di controllo per l'11 e il 12 ottobre, mentre i nostri sono in calendario ben otto giorni dopo. Le chiedo, signor presidente - conclude G.S. - come sia possibile ingabbiare una famiglia per un tempo così lungo, quando invece in casi simili la quarantena ha una durata molto inferiore, e se lei potesse intercedere per far abbreviare l'attesa e consentirci di riprendere la nostra normalità di vita.

Mauro De Lazzari

