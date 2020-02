IN QUARANTENA

MESTRE Negativo. Il dottor Paolo Pinosio non ha il coronavirus. Dopo una settimana tesissima, oltre al medico anche Carpenedo può tirare un sospiro di sollievo. Da lunedì scorso nel quartiere non si parlava d'altro, dopo che alle porte della medicina di gruppo tra via San Donà e via Manzoni era comparso il cartello con l'avviso sul passaggio di un paziente contagiato, che poi si è scoperto essere l'80enne della Gazzera ora in Rianimazione all'Angelo. «Quel cartello l'hanno messo i colleghi e hanno fatto bene dice Pinosio, rispondendo al telefono di casa E' stata una scelta giusta, di onestà e trasparenza. Penso sia corretto spiegare le cose come stanno». Qualcuno ha avuto da ridire, sostenendo che quella scritta, addolcita in una seconda versione, ha finito per scatenare il panico. Ma c'è anche chi ha voluto manifestare vicinanza e solidarietà ai nove medici, appendendo un altro cartello: «Vi ringraziamo tantissimo di quello che state facendo per noi da sempre ma, in questo momento così difficile, ancora di più. Non è sempre facile stare dietro alle nostre esigenze e richieste, ma ci siete in ogni momento e per noi questo è non solo importante, ma straordinario. Questo per dirvi grazie». L'umore del dottor Pinosio è alto. La comunicazione sull'esito del tampone gli è giunta ieri all'ora di pranzo dal Servizio d'igiene e Sanità pubblica che lo chiama tutti i giorni per sapere come sta e così farà ancora fino alla fine della quarantena di 14 giorni. Il rientro al lavoro è previsto il 5 marzo.

10 GIORNI DIFFICILI

Ora che il peggio è passato, il medico ripercorre quel che gli è successo negli ultimi dieci giorni, soprattutto quel mercoledì 18 quando visitò il paziente poi ricoverato d'urgenza. «È stata una visita come tante altre in questo periodo di influenza e come tante altre fatte nei giorni precedenti. Quando è venuto da me aveva poca febbre, un po' di raffreddore, nessun problema respiratorio. Di per sé non ha grosse patologie pregresse e le condizioni generali erano buone», spiega il medico che, alla notizia del contagio, tempestivamente è stato rimandato a casa dall'Ulss. L'80enne ha scelto autonomamente di andare al Pronto soccorso in un secondo momento e la sua storia rievoca quella del 67enne di Oriago che, allo stesso modo, era stato rinviato a domicilio dopo una prima visita al Pronto soccorso dell'ospedale di Dolo. «Quando l'ho visto riprende Pinosio non c'era motivo di allarmarsi anche perché il coronavirus non era neanche arrivato in Veneto. Spero vivamente possa riprendersi». Il medico ha passato queste giornate di ritiro forzato in casa «in maniera serena, anche perché non ho mai avuto alcun sintomo. L'unica preoccupazione era per il fatto di essere andato a salutare mio padre domenica. Ho approfittato per leggere dei libri che avevo lasciato in arretrato. Ho fatto dei corsi di aggiornamento on line. Ho sistemato delle scartoffie che da tempo attendevano di essere riordinate. Ovviamente sono sempre stato in contatto con i miei colleghi, che ringrazio non solo per la vicinanza, ma anche perché si sono sobbarcati del lavoro aggiuntivo dovuto alla mia assenza».

Adesso che il tampone ha dato esito negativo, sciogliendo la riserva, la medicina di gruppo di Carpenedo può tornare alla normalità. Gli altri medici non devono fare il test, gli ambienti non devono essere sottoposti a una sanificazione speciale oltre alle normali pulizie igieniche ordinarie. Il passaparola sulla soluzione del problema ha cominciato a correre nel quartiere già ieri pomeriggio e ora la gente guarda con molta più serenità a quelle due porte che negli ultimi giorni sembravano lo sbarramento dal male, dalle quali girare a distanza di sicurezza.

Alvise Sperandio

