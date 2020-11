Passeggiava tranquillamente nonostante fosse sottoposto a regime di quarantena, dopo essere stato trovato positivo al Covid. Nei guai è finito un cittadino cinese residente a Noale, trovato mercoledì dai carabinieri in via Gagliardi, fuori dall'isolamento domiciliare a cui era stato sottoposto dalle autorità. L'uomo doveva starsene tranquillamente in casa, come tutti coloro che sono risultati positivi al virus o posti in isolamento fiduciario: è invece uscito in barba a qualsiasi restrizione imposta e non per una passeggiata in solitaria, è andato addirittura al ristorante di sushi e dopo le fatidiche ore 18, con l'esercizio ormai chiuso. E' stato proprio il titolare del negozio a chiamare i carabinieri, dopo un litigio con l'irresponsabile: la pattuglia dei militari della stazione di Noale è intervenuta in pochi minuti e ha subito riscontrato che l'uomo non poteva essere lì. L'uomo era evidentemente sintomatico e lo stato di alterazione fisica in cui i carabinieri lo hanno trovato era tale da richiedere subito l'intervento dell'ambulanza. La violazione della quarantena gli costerà ora anche una denuncia penale. (f.deg)

