IN PROVINCIA

Qualche conferma e molte incertezze: tutti i comuni metropolitani sono alle prese con l'organizzazione dei centri estivi.

A Chioggia l'Estate Junior si farà anche quest'anno. Il consolidato progetto, per bambini da 3 a 11 anni, da alcuni anni viene attuato durante l'estate. Le norme anti Covid 19 prevedono anche l'erogazione di risorse ai Comuni per «finanziare iniziative volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine tra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre». In questo quadro il Comune, che non ha proprio personale per questo compito, ha lanciato un bando per ricevere le manifestazioni di interesse da parte delle associazioni che si candidino a gestire i futuri centri estivi, in vari turni tra il 15 giugno e il 14 agosto. Inoltre ha organizzato un monitoraggio di tutti i parchi cittadini per ripulirli da rifiuti abbandonati e poterli, così, utilizzare.

RIVIERA E MIRANESE

A Mira ancora tante incertezze per centri estivi e grest parrocchiali, che comunque, se partiranno, avranno meno disponibilità di posti e costi più elevati. L «Noi siamo al palo commenta don Dino Pistolato, parroco di Gambarare stiamo cercando di organizzare il Grest come ogni anno, ma le linee guida cambiano continuamente, e le responsabilità in capo a organizzatori e animatori sono tante». Il Grest a Gambarare accoglie ogni estate oltre 350 ragazzi di ogni età, con i più grandi che fanno gli animatori dei più piccoli. «Quest'anno sarà impossibile ripetere questi numeri spiega don Dino. E' necessario mantenere il distanziamento, assicurare educatrici e animatori per pochi gruppi e anche i costi saranno più elevati anche perché non c'è chiarezza nell'erogazione dei contributi». «Da parte del Comune la volontà e la disponibilità c'è afferma l'assessore Tessari anche se non nego che qualche associazione si è già ritirata considerando le molte incertezze. Oltre ai plessi scolastici metteremo a disposizione i parchi e le aree verdi. Certamente i numeri dei partecipanti saranno inferiori, ma anche i costi temo lieviteranno. L'ipotesi è di aprire i centri estivi dal 20 giugno». Chi invece sta già raccogliendo adesioni e iscrizioni è il Gp Nuoto di Mira che organizza i centri estivi nella piscina comunale da giugno a settembre.

Gruppi da 5 bambini, 7 per i più grandicelli, quindi posti per forza limitati. Nel Miranese i centri estivi partono non senza problemi e molti gestori tradizionali gettano la spugna per le troppe restrizioni e gli obblighi richiesti. Restano i più forti, ma con i pochi posti disponibili il risultato è di una corsa alle iscrizioni da parte delle famiglie e la necessità, per gli organizzatori, di fare selezione. Anche i Comuni cercano di trovare la quadra. A Noale, partito il reclutamento per la fascia 6-11 anni: ad occuparsene sarà la cooperativa Agorà. Servizio aperto dal 15 giugno al 31 agosto, alle scuole di Noale e in quella di Moniego. Sempre a Noale centri estivi anche in piscina con lo Sporting Club, che ha riaperto i battenti questa settimana e sta per inaugurare la stagione di Aquaestate: Vacanze in piscina sarà dall'8 giugno al 28 agosto. A Mirano centri estivi dai 3 ai 6 anni alla materna Wolf Ferrari, organizzati sempre da Agorà per i bambini che hanno frequentato le scuole dell'infanzia. Ai Molini di Sopra c'è il Centro estivo Barizza, che apre in tutti i mesi estivi: iscrizioni già esaurite per giugno. Nel Salese la proposta è dell'associazione Albachiara per bambini tra i 3 e i 13 anni: in via di definizione i luoghi, anche in questo caso vincolati dai decreti.

VENETO ORIENTALE

Il Comune di Portogruaro ha promosso un primo incontro per coordinare l'attivazione dei centri estivi. Il vicesindaco, Luigi Toffolo, ha incontrato le associazioni sportive, di volontariato, le parrocchie e i privati. Secondo le linee guida nazionali e regionali, il Comune avrà il compito di accogliere i singoli progetti redatti dai gestori. Il Comune potrà mettere a disposizione degli spazi aperti a chi ne facesse richiesta con modalità da programmare. La prossima videoconferenza è stata organizzata per mercoledì 3 giugno.

Sui centri estivi, il Comune di Jesolo studia invece un vademecum che verrà consegnato ad associazioni e parrocchie. Giovedì scorso in Consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento per le iscrizioni alla colonia estiva che quest'anno avverranno con il sistema dell'estrazione tra le domande presentate. «Ma ancora non sappiamo spiega il vicesindaco Roberto Rugolotto il numero effettivo dei partecipanti, prima dobbiamo attendere le indicazioni della Regione. Fino allo scorso anno gli iscritti erano 150, per soddisfare le richieste siamo disposti a mettere a disposizione spazi aggiuntivi». La stessa scelta potrà essere adottata per i centri organizzati da parrocchie e associazioni, tutti al via dal primo luglio. «Non è esclusa aggiunge Rugolotto la possibilità di mettere a disposizione alcune scuole di proprietà comunale».

