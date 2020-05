IN PROVINCIA

PADOVA Riscoprire il piacere di stare all'aria aperta dopo il lungo periodo di lockdown, ritrovare amici con cui fino a tre mesi si condividevano giochi e lezioni, scoprire nuovi segreti degli animali e della natura. In 50 fattorie didattiche della provincia è tutto pronto per l'apertura delle Settimane verdi per i bambini. Lo annuncia con soddisfazione la Cia, Confederazione italiana degli agricoltori. «Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche spiega il direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini hanno fatto un grande sforzo per attenersi alle strettissime regole previste dai decreti. Queste fattorie svolgeranno anche quest'anno una funzione sociale essenziale, a beneficio dei più piccoli. Dallo scorso 22 febbraio bimbi e ragazzini non sono più andati a scuola a causa dell'emergenza sanitaria ancora in atto. Le settimane verdi, dunque, diventano il primo luogo e momento di socialità. Ci sentiamo responsabili nei confronti dei minori, ma, nel contempo, siamo certi di poter offrire un servizio di altissima qualità, anche a vantaggio delle famiglie».

L'ORDINANZA

Da domani, come previsto dall'ordinanza della Regione del 23 maggio, potranno riaprire i servizi per l'infanzia e l'adolescenza. L'altro ieri sono state emanate le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contenimento della diffusione di Sars Cov-2. Fra le principali, ogni giorno verrà misurata la temperatura ai genitori-accompagnatori (preferibilmente non over 60), ai bimbi e agli operatori. Sarà presente un educatore ogni 5 bambini fino ai 5 anni di età, uno ogni 7 per i bimbi dai 6 agli 11 anni e uno ogni dieci per i ragazzi dai 12 ai 17 anni. Il gestore sarà inoltre tenuto a trasmettere al Comune nel quale si svolgono le attività, prima dell'avvio del servizio, la dichiarazione di presa visione delle linee di indirizzo regionale e di impegno al rispetto delle stesse. Dovrà anche sottoscrivere con le famiglie il patto di responsabilità reciproca: prevede che i genitori monitorino le proprie condizioni di salute e quelle dei figli e dei conviventi, in maniera costante avvalendosi anche del supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta di riferimento.

IL PROBLEMA

La Cia sa bene, però, che per offrire le Settimane verdi serviranno quest'anno maggiori costi. Servono infatti più educatori, oltre alle quotidiane operazioni di sanificazione degli ambienti chiusi. «Chiediamo al governo e alla Regione che tali eventuali maggiori uscite non vengano scaricate direttamente sugli operatori del comparto o sulle famiglie prosegue il direttore Antonini - Servono aiuti ad hoc come, ad esempio, il buono baby-sitter. Basta che questo non sia corrisposto in qualità di credito d'imposta o trasferito agli addetti fra sei mesi. Nell'attuale contesto la parola chiave è liquidità: gli imprenditori, che hanno dovuto investire maggiori risorse, non devono rimanere scoperti».

GLI OBIETTIVI

«I bimbi aggiunge il presidente di Cia Padova, Roberto Betto - sono fra i soggetti che hanno sofferto di più durante la quarantena: ora, negli spazi aperti e sicuri delle fattorie didattiche, potranno recuperare il tempo perduto. Avranno l'opportunità di giocare e cimentarsi nei laboratori manuali mantenendo il distanziamento sociale». E dopo l'estate, quando tutti sperano che possano tornare a scuola senza problemi, avranno un'esperienza in più da raccontare.

Gabriele Pipia

