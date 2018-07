CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PROVINCIAPADOVA Alle 17 in punto il cielo è diventato nero. Pioggia battente, vento, alberi caduti e strade allagate. A Codevigo un albero è crollato sulla Romea bloccando la carreggiata in direzione Ravenna e all'altezza del ristorante Da Toni è stato abbattuto il semaforo. A Noventa una decina gli alberi sradicati e finiti in strada in via Salata, via De Gasperi e in via Valmarana. Allagamenti nei sottopassi e nelle arterie periferiche. La Protezione civile ha lavorato fino a tarda notte per soccorrere le famiglie con i piani interrati...