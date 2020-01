In provincia la prima bebè è Greta a Tolmezzo

NASCITE

UDINE È di Trieste la prima nata del 2020 in regione: l'apripista è stata Cloe, che ha aperto gli occhi a mezzanotte e 27 al Burlo Garofolo del capoluogo giuliano. L'ha seguita a ruota Greta pochissimi minuti dopo all'ospedale di Tolmezzo, a mezzanotte e mezza, con i suoi ragguardevoli 3 chili e 394 grammi. A Udine il primo bebè che si è affacciato sul 2020 è Enrico, di Tavagnacco, figlio di mamma Cristina, che ha fatto il suo exploit nel mondo con i suoi 2 chili e 954 grammi a mezzanotte e 38 nel reparto di Ostetricia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Lo ha seguito a ruota, pochi minuti dopo, a mezzanotte e 42, sempre a Udine, la piccola Sara, figlia di mamma Sathi, originaria del Bangladesh ma residente nel capoluogo friulano: la piccola pesava alla nascita 3,310 chilogrammi. A San Daniele, invece, a mezzanotte e 49 ha fatto la sua comparsa Gaia, frugoletto di 2 chili e 864 grammi, seguita da Gabriele, alle 2.38, con un peso di 3,6 chilogrammi.

Anche l'ospedale di Latisana, che nel 2019 ha visto la riapertura del suo punto nascita, dopo una lunga battaglia a colpi di firme e manifestazioni, ha i suoi baby del primo gennaio: i primissimi a vedere la luce del 2020, come fa sapere il sindaco Daniele Galizio, sono stati una bimba alle 5.34, con 3 chili e 120 grammi, seguita da un maschietto alle 8.33, di 3,150 chilogrammi. I sostenitori della riapertura del centro hanno aggiornato i conteggi: nel 2019 hanno calcolato 234 parti e 239 neonati, mentre nel primissimo scorcio del 2020 hanno potuto aggiungerne altri due. Il primo cittadino Galizio esprime «grande soddisfazione per la riapertura del punto nascita di Latisana e, visti i numeri che proiettati su base annua superano ampiamente il limite dei 500 parti, dimostrano la correttezza della scelta operata dalle Regione Friuli Venezia Giulia. Mi complimento inoltre con tutto il personale medico e infermieristico per la qualità del loro lavoro che conferma gli standard di sicurezza presso il reparto materno-infantile del nostro Ospedale».

Come da tradizione, per la prima neonata che ha tagliato il traguardo del 2020 in Fvg l'apicoltore Gigi Nardini, come fa da oltre 40 anni, ha preparato un cesto dei prodotti dell'alveare, miele, polline e pappa reale, per festeggiare il debutto del nuovo anno.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA