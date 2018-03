In provincia destra e sinistra spaccati tra le civiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN PROVINCIAUDINE In molti Comuni friulani, centro-destra e centro-sinistra, pur mascherati da civiche, andranno spaccati alle urne. E' il caso per esempio di San Daniele del Friuli dove alla fine sarà corsa a quattro: il sindaco uscente Paolo Menis del Pd per tentare il quarto mandato, il secondo consecutivo, sarà sostenuto dalla civica 18 San Daniele e Bene Comune; Menis rispetto al 2013sarà orfano stavolta della costola cittadina di Forza Italia che con la civica Innovare appoggerà la candidatura a sorpresa di Leonardo Della Rosa. Lega...