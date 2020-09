IN PROVINCIA

CASTELFRANCO Ripartenza da 6 per le scuole di Castelfranco, al top l'alberghiero Maffioli, flop invece per le elementari Colombo. Docenti preparati, personale scolastico pronto , dirigenti in prima linea ma il suono della prima campanella non è stato un plauso per tutti gli istituti. Tra le criticità riscontrate, la scuola elementare Colombo nei locali della Sarto dove genitori e alunni per raggiungere il portone hanno dovuto fare lo slalom tra le auto parcheggiate selvaggiamente e in doppio senso di marcia schivando anche i bidoni sul marciapiede. Se però l'ingresso è andato abbastanza bene perché le classi erano scaglionate, dicono le mamme, l'uscita è stata il vero nodo. «All'una meno 10 le medie e le elementari sono uscite tutte insieme ed è successo ciò che avevamo preannunciato: un disastro spiega Annachiara Quer del comitato genitori della Colombo , Le macchine erano parcheggiate dovunque, i figli in strada. Tutto doveva essere pronto e organizzato ma invece non è stato così. Noi ci siamo presentate il 27 agosto in Comune con delle proposte concrete, con alcuni aggiustamenti da fare per la ripartenza ma nulla è stato fatto». Di contro, proprio ieri pomeriggio dopo un sopralluogo, la giunta comunale ha approvato l'entrata nel giardino dentro la scuola anche su via Trieste e il senso unico di marcia da viale Brigata Cesare Battisti per gli orari di entrata e di uscita dei ragazzi. «Speriamo che questa risposta dell'ultimo momento sistemi un po' le cose. Oggi sarà il giorno della verità», afferma Quer. Promossa la ripartenza in via generale in tutti gli istituti, anche nel liceo Giorgione con la partenza scaglionata tra lezioni in presenza e virtuali. Nota di merito soprattutto però per l'alberghiero Maffioli. «Tutto ha funzionato alla perfezione, bravi i docenti, gli alunni, tutti afferma il vicepreside Marco Valletta È stato un successo, ci siamo riappropriati della normalità oltre alle procedure formali».

VITTORIO VENETO

Ritorno a scuola attesissimo anche a Vittorio Veneto. «I ragazzi sono carichi di responsabilità ed hanno capito che c'è da collaborare afferma Stefano Trizzino, vicepreside dell'istituto alberghiero Beltrame -. Come primo giorno è andato tutto bene: dopotutto, era da marzo che stavamo lavorando per il rientro in classe. Accessi scaglionati per piano e ricreazione su tre fasce orarie distinte. Quanto prima arriveranno anche le aule-container che attendiamo». Qui per alcune classi è prevista, a rotazione, una settimana di didattica a distanza. Al liceo artistico Munari ingresso a scuola con passaggio al termo-scanner: «Sono solo tre rileva la dirigente scolastica Franca Braido e questo ha creato qualche rallentamento. A tutte le classi garantiamo lezioni in presenza e fin da subito 4 o 5 ore al mattino e per alcune anche un rientro al pomeriggio. Siamo riusciti a utilizzare tutte le ore a disposizione dei docenti per coprire anche quelle della ventina di professori che al momento mancano». «Un primo giorno regolare commenta Domenico Dal Mas dirigente del Città della Vittoria -, anche se abbiamo registrato l'assenza di alcuni ragazzi rimasti a casa perché in attesa dell'esito del tampone o perché, rientrati dall'estero, devono rispettare un periodo di quarantena preventiva. La criticità maggiore è legata agli insegnanti che devono essere ancora nominati: ne mancano la metà».

ODERZO

A Oderzo alla primaria Dall'Ongaro, il principale plesso primario cittadino, sono stati organizzati tre ingressi: da via Luzzatti, da via Garibaldi e da via Pigozzi. Ieri mattina via Luzzatti è stata chiusa al traffico dall'incrocio con via Garibaldi fino all'ingresso della scuola, per facilitare l'arrivo degli studenti accompagnati dai genitori. Nel servizio d'ordine davanti alle scuole sono stati coinvolti, oltre alla polizia locale, anche volontari della protezione civile, dei carabinieri in congedo e i vigili d'argento. «Si è svolto tutto bene, in modo ordinato spiega il sindaco Scardellato pure nel plesso di Faè che è stato riaperto nonostante ci fosse stato l'incendio». (l.r / c.b / a.f)

