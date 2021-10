Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono 474 le dosi somministrate in provincia di Belluno nelle ultime 24 ore. Il totale di quelle somministrate dall'avvio della campagna vaccinale è di 283.784. Numeri che comprendono anche la dose booster, la terza dose per chi ha già completato il ciclo vaccinale e che comprendono anche la dose di rinforzo per chi, dopo aver contratto il virus, ha ricevuto una puntura. Numeri molto distanti dall'avvio della campagna con giornate in cui si...