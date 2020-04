PUBBLICA SICUREZZA

BELLUNO Sono state comunicate ieri le assegnazioni degli allievi agenti della polizia di stato del 208° corso. In provincia ne arriveranno 18: 13 nel capoluogo e 5 al commissariato di Cortina d'Ampezzo. Ne dà notizia il sindacato unitario dei lavoratori di Polizia. «Si conclude così il piano di potenziamento per il biennio 2019/2020 - è scritto nel comunicato del Siulp bellunese - che ci ha visto impegnati su più fronti, attraverso incontri e coinvolgimento delle istituzioni e dei politici locali, dell'assessore per la sicurezza della regione veneto Cristiano Corazzari, dell'allora sottosegretario all'interno onorevole Molteni e infine della segreteria nazionale per sostenere, nei tavoli ministeriali, il dossier organici appositamente redatto per rappresentare a chi aveva/ha responsabilità di governo le esigenze della categoria e di questo territorio».

Ora si tratta di vedere come l'emergenza sanitaria in atto potrà influire sulla data di presa in servizio degli agenti. Il giorno giusto potrebbe essere il 29 aprile, «al termine del periodo didattico svolto all'interno degli istituti d'istruzione», è scritto nel comunicato del Siulp. Queste nuove risorse umane «rappresentano una vera e propria boccata d'ossigeno per gli organici di Questura e Commissariato, uffici rimasti per molti anni ai margini dei progetti di mobilità assunti dal dipartimento di pubblica sicurezza. Una gratificazione per l'impegno profuso da questa organizzazione sindacale che ci sprona a investire ulteriore tempo e risorse affinché analoghi provvedimenti vengano assunti nel prossimo futuro anche per gli uffici di specialità della polizia di stato: stradale, ferroviaria e postale». E in questo senso il Siulp si sbilancia parlando di «cauto ottimismo anche per questi uffici e quindi, di riflesso, per il servizio che potrà essere garantito alla collettività».

