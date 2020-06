IN PRIMA LINEA

VODO DI CADORE Non allentare l'attenzione e nemmeno la prudenza e così in vista dell'autunno c'è una sola raccomandazione, la fa il dottor Enzo Bozza medico di base in Valboite. Uno che l'emergenza l'ha vissuta dalla prima linea: «L'unico strumento sensato per evitare lo tsunami dell'autunno sarà una massiccia campagna vaccinale antinfluenzale. Un numero di vaccinati, contro l'influenza, senza precedenti. Non perché il vaccino abbia qualche effetto sul Covid ma per ridurre un carico di ammalati enorme e pericoloso per la sua ambiguità clinica. Le campagne antinfluenzali degli anni passati sono sempre state deludenti, non è mai stata raggiunta la quota percentuale di vaccinati che potesse assicurare una buona protezione delle persone a rischio. Numeri alla mano, dei miei 1500 assistiti avrei dovuto vaccinare almeno 600 persone a rischio, raramente arrivo a 300, ogni anno. L'offerta vaccinale ci sarebbe, ma molte persone non aderiscono. Quest'anno, per favore, vacciniamoci tutti. In massa. In attesa dell'altro vaccino, quello Covid19, vediamo di non dare una mano ai virus creando una massa informe di ammalati con i quali rischieremo una seconda Spagnola». Scenari che dovrebbero indurre i più ad accogliere l'invito e prestare il braccio alla siringa.

CADORE IMMUNE?

Ad oggi la Valboite può celebrare, per il momento, l'invidiabile primato di zero casi per Covid 19, ma a chi chiede a Bozza come sia stato possibile arginare il problema la risposta è «non lo so». Spiega: «Io appartengo alla categoria dei manovali della malattia che, con le mani e una clinica fatta in casa, osservano questo virus e cercano di dare un contegno e una operatività sul campo ad una medicina bistrattata da tutti ma cercata come l'acqua da quelli che hanno capito che viaggiare senza portafogli in una sanità privata è come muoversi nel deserto. A Vodo e Borca non abbiamo avuto casi perché siamo stati bravi o perché abbiamo avuto un incommensurabile colpo di fortuna? Difficile dirlo. La capacità mistificatrice della malattia in questione è talmente abile da prendere per i fondelli quanti, come me, sono impegnati a stanarla sul territorio. I due casi a Vodo rivelatisi poi positivi al tampone erano totalmente asintomatici. Erano finiti in ospedale per altri motivi e qui, esame per la ricerca del Sars-Cov2 positivo con grande sorpresa degli astanti. Per contro, dei quattro casi sintomatici perché stranamente febbrili, tra Vodo e Borca, nessuno ha rivelato una infezione Covid19. Cos'è, uno scherzo? Purtroppo no. Se mai, grande frustrazione nell'apprendere che quel buontempone del virus fa quello che gli pare in barba ad ogni previsione. Con la pelle non si scherza e migliaia di persone sono morte per non aver riconosciuto quel singolo caso che poi ha innescato l'incendio».

OPERATIVITÀ

Quanto ai protocolli operativi, «avendo poche certezze e, al momento, nessun test rapido a disposizione, cosa faremo noi medici del territorio a casa del paziente febbrile e con sintomi respiratori, blinderemo la casa e chiederemo un tampone? A mescolare ancora di più le carte, ci sarà il virus influenzale che farà arrivare in ambulatorio, nei pronto soccorso e al telefono, centinaia di pazienti con febbre e sintomi respiratori, quanti di essi saranno invece Covid19?»

Giuditta Bolzonello

