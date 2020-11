IN PRIMA LINEA

PORDENONE Le lunghe operazioni di vestizione e svestizione dai dispositivi di protezione individuale lungo i vialetti d'accesso delle abitazioni o sui pianerottoli dei condomini. Con le tute bianche integrali, le mascherine, le visiele, i calzari, i guanti. La paura dei pazienti e la diffidenza di qualche vicino, ma anche l'accoglienza calorosa. E poi, di nuovo, le mille precauzioni per evitare i contagi. La prima linea delle Usca è composta in gran parte da medici giovanissimi e appositamente formati, che ogni giorno visitano fra i cinque e i sette pazienti e poi continuano a monitorarli telefonicamente con una o anche due chiamate al giorno, raccogliendo informazioni su febbre, saturazione e pressione arteriosa.

I MEDICI IN TRINCEA

Fra loro, Cecilia Boccato, Giulia Cesca, Monica Concato e Marco Rocchetto, che a breve potranno contare sul supporto degli ecografi. Ciascuno dei medici delle Usca (le Unità mediche di continuità assistenziale) si reca da solo al domicilio dei pazienti e le visite portano via mediamente un'ora, della quale però solamente una ventina di minuti è dedicata ai pazienti, fra mille cautele come quella di fotografare le schede con le informazioni cliniche o di salvarli su file audio.

VIA I DISPOSITIVI

Con i dispositivi di protezione individuale da gettare immediatamente e la valigetta da sanificare. «Il nostro compito spiega Rocchetto è quello di monitorare i pazienti. La possibilità di utilizzare uno strumento all'avanguardia ci permette di cogliere prontamente i segni di deterioramento e procedere all'eventuale ricovero dei pazienti. Spesso, infatti, l'andamento della patologia è subdolo: la situazione procede bene fino a un certo punto e poi, improvvisamente, subentra l'insufficienza respiratoria acuta». «Nei pazienti vediamo spesso tanta paura racconta Monica Concato , ma sono rassicurati dalla nostra presenza. Siamo anche le uniche persone che incontrano e quindi ci accolgono con tante premure e tanta gentilezza. Spesso vorrebbero offrirci da bere o da mangiare, anche se non si può». Dalle visite a domicilio, anche uno spaccato sulla vita delle famiglie nelle quali è entrato il Covid, alle prese anche con il problema di evitare i contagi in casa: «Ci sono famiglie che si sono isolate benissimo, con teli per imbianchini a separare stanze e corridoi, e in questo modo sono riuscite a evitare contagi fra parenti. Tutto diventa più difficile quando a essere contagiate sono magari persone anziane, che hanno bisogno di aiuto e assistenza».

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA