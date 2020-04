IN PRIMA LINEA

PONTE NELLE ALPI Lo slogan «Non abbassiamo la guardia» viene ripetuto per cinque volte. Tanti sono infatti i medici di famiglia di Ponte nelle Alpi che, separatamente uno dall'altro e per loro stessa iniziativa, hanno registrato un piccolo video-messaggio, poi montato in un unico filmato, che da ieri ha iniziato ad arrivare a tutti i cittadini di Ponte. Un modo per essere vicini alla gente e ai pazienti; ma anche per far sentire la propria voce e incoraggiarli a non cedere proprio adesso. Non cedere né allo scoramento, né ad assumere comportamenti non corretti. «Sono stanca di stare chiusa in casa, di mascherine, di guanti, gel e dei 200 metri dice Margherita De Marchi che ha l'ambulatorio a Ponte ed è la promotrice dell'iniziativa e di non poter lavorare serenamente per il rischio di contagiarmi o contagiare. Mi manca la mia vita: le escursioni in montagna, la pizza con gli amici. Ma soprattutto mi mancano gli abbracci. Ma anche se sono stanca io non abbasso la guardia: non farlo neanche tu». Camilla Lorenzato ha l'ambulatorio a Ponte e Cugnan: «Questa esperienza ha cambiato il nostro modo di vivere, di lavorare e di stare insieme. Troveremo altre modalità che col tempo diventeranno la nuova normalità. Troveremo un modo per guarire le ferite e per piangere insieme le persone che abbiamo perduto». Fra Paiane e Ponte invece gli ambulatori di Valentina Mares: «Ne usciremo. E migliori se impareremo da questa pandemia: che una comunità ce la fa solo se unita, se ognuno di noi è responsabile per se stesso, gli altri, gli amici e per tutti gli esseri umani». «Non so per quanto tempo dovremo convivere col Coronavirus dice Lisa Scapol che opera a Ponte - e quando uscirà il vaccino. Nel frattempo io resto a casa; ad amici e parenti telefono, esco solo con mascherina e guanti». Fulvio De Pasqual, che è anche consigliere comunale di maggioranza, ha l'ambulatorio a Paiane: «Dopo 25 anni di attività professionale dice - il Covid-19 ci ha costretto a modificare il nostro modo di vivere e di lavorare. Noi medici ci siamo comunque, in ambulatorio e a domicilio. Certo con tutte le cautele per la nostra e soprattutto la vostra sicurezza». Chiude la rassegna Michela Mazzorana (Ponte): «Siamo i vostri medici di famiglia. In questa emergenza ci siamo incontrati, poco, ma sentiti sempre. Certo che ci manca non potervi stringere la mani! Per cui ora, proprio ora, non abbassiamo la guardia».

Giovanni Santin

