DOLO Alberto Polo aveva iniziato il suo percorso politico una ventina d'anni fa. Il primo incarico importante nel 2005, con l'amministrazione del sindaco Antonio Gaspari, dal quale ricevette l'incarico di assessore alla Cultura. Nel successivo quinquennio ad imporsi, per la prima volta a Dolo, era stata la lista di centrodestra. Divenne sindaco Maddalena Gottardo, lui venne ugualmente eletto e si sedette sui banchi dell'opposizione. Furono anni particolarmente accesi, si ricorderanno le battaglie su Veneto City e sul Pati. Nel 2015 decise di presentarsi come candidato sindaco di una lista civica di centrosinistra. La sua candidatura ebbe il sopravvento su quella della Lega e così a fine maggio del 2015 venne eletto sindaco del comune. Non fece in tempo ad insediarsi che dopo poche settimane dovette affrontare una delle calamità più gravi che hanno colpito il territorio, il tornado abbattutosi l'8 luglio del 2015 sulla Riviera del Brenta e, in particolare, su Dolo. Un'esperienza che lo impegnò tantissimo. Uno degli angeli del tornado, Sara, ci ricorda «Era sempre presente, sempre pronto a venire a trovare le vittime di quella tragedia, pronto a dare conforto, a infondere coraggio, a non risparmiarsi».

Le settimane ed i mesi successivi li visse in prima linea per riuscire a risolvere i tanti e gravi problemi lasciati in eredità da quella tragedia. È stato un quinquennio intenso con tante opere pubbliche realizzate ma non privo di attacchi sui social che lo avevano amareggiato. A inizio 2020, l'approvazione del progetto di riqualificazione dell'ex piazza del Grano aveva causato grandi discussioni e lo aveva convinto alla convocazione di un'assemblea pubblica, a febbraio, che aveva riunito alla Barchessa di villa Concina, tantissimi cittadini curiosi di conoscere da parte del progettista la validità dell'opera. Una situazione che stava infiammando il paese quando si ebbe l'esplosione dell'epidemia di Covid-19, nuova ed inattesa prova per il suo mandato. Come primo cittadino era stato chiamato ad adottare misure restrittive per combattere l'espandersi del virus e far fronte alla crisi economica dovuta alla chiusura delle attività commerciali. Una situazione ancor più stressante perché nel giugno del 2019 era stato improvvisamente colpito da un male subdolo e impattante sul suo fisico. Ma non si era fatto intimidire e con caparbietà e determinazione era riuscito a superare la fase più critica del male. Quando a fine anno 2019 aveva espresso l'intenzione di ricandidarsi, fra lo stupore di molti, aveva risposto. «Ne ho parlato con i sanitari e mi hanno rassicurato, posso tranquillamente farlo». Parole che avevano fatto sperare che il peggio fosse alle spalle. Lo scorso settembre, con altissimo consenso, aveva ricevuto dagli elettori il mandato per portare a termine gli obiettivi che aveva in animo. Ma, purtroppo il destino non gli ha lasciato il tempo di riuscire a portare a compimento i suoi progetti.

