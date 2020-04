IN PRIMA LINEA

MESTRE E' sindaco di un piccolo comune ma guida la conferenza sanità dell'Ulss 3, un'area grande quasi quanto l'intera provincia. Una bella soddisfazione, direte voi. Non proprio, risponderebbe lui se potesse mettere per un momento da parte il linguaggio delle istituzioni. Perché Andrea Martellato da Fiesso d'Artico ha iniziato il suo incarico - che dura 18 mesi e spetta a rotazione a ciascun ente municipale - solo a gennaio e subito dopo gli è piombata addosso la più grande emergenza sanitaria degli ultimi cent'anni, e scusate se è poco. Ora tocca a lui convocare e coordinare l'assemblea dei primi cittadini. Che si riunisce ogni giorno, ormai da settimane, assieme al direttore generale dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben.

Come se non bastasse, come tutti a Fiesso Martellato è angosciato per la lunga catena di decessi nella casa di riposo privata del suo paese, che proprio ieri si è allungata a 15. E vuole capirci di più. Con decisione il sindaco chiede chiarezza ai gestori e confida nell'inchiesta avviata dalla Procura, come ci spiega nel corso di questo colloquio.

APPUNTAMENTO FISSO

«Fin dal primo caso che si è registrato a Mira, il 23 febbraio - ricorda Martellato - abbiamo deciso di vederci ogni giorno tra sindaci dell'Ulss 3. E' un momento importante di confronto tra noi, anche per armonizzare i provvedimenti che via via abbiamo dovuto prendere in queste settimane, incalzati dall'emergenza». L'appuntamento che nessuno deve dimenticare è alle 18, e fisicamente ha sede a Mestre: «Io ci vado ogni giorno - spiega il presidente - mentre gli altri si collegano in videoconferenza». L'occasione è preziosa perché l'Ulss fornisce ai sindaci il triste ma necessario resoconto dei decessi per coronavirus, «e quindi ognuno di noi viene a conoscenza della situazione aggiornata sul suo territorio, anche in termini di contagi».

LA CASA DI RIPOSO

C'è però un punto dolente. In questo conto dell'Ulss, che costituisce la base delle tabelle che giornalmente fotografano l'andamento dell'epidemia, non rientra quel che succede al di fuori delle strutture ospedaliere. Vale a dire nelle case di riposo, dove nelle ultime settimane purtroppo il virus è penetrato provocando numerose vittime all'interno di una popolazione che ovviamente è avanti con gli anni e spesso soffre di altre patologie. E ha quindi tutte le caratteristiche per diventare il bersaglio ideale del killer silenzioso.

E anche questa situazione riguarda da vicino il sindaco Martellato. Per quanto Fiesso d'Artico abbia poco più di settemila abitanti, contro i quasi 40mila di Mira, il comune ospita nel suo territorio la residenza La Salute. Che ha al momento il triste primato dei decessi tra le case per anziani della provincia, ben 16 in base alle statistiche ufficiali sommando i due lutti di ieri. Una contabilità che per il sindaco è più difficile da seguire e pure da comprendere: «La casa di riposo - tiene a sottolineare Martellato - è interamente privata, e tecnicamente non sarebbe neppure obbligata a informarci della situazione». E poi gli anziani ospiti non vengono solo da Fiesso ma pure da altri comuni, anche da fuori provincia, il che complica la ricerca di cause ed effetti. Insomma il sindaco è preoccupato per quel che accade lì dentro. E non esita a dirlo ad alta voce: «Ho già chiesto, anche all'Ulss, che venga fatta chiarezza. Bisogna capire se ci sono colpe per questa catena di decessi, o se invece siano state seguite tutte le disposizioni dell'azienda sanitaria in termini di prevenzione del contagio». Ben venga, allora, l'inchiesta avviata dalla Procura di Venezia: «È un'iniziativa opportuna - commenta il presidente dei sindaci Ulss 3 - . So che le forze dell'ordine hanno in programma dei sopralluoghi in ogni struttura, e questi si affiancheranno alle verifiche compiute dai tecnici dell'azienda sanitaria. La mia speranza è che queste ispezioni consentano di accertare se ci siano state delle responsabilità». Parola di un sindaco di un piccolo comune, anzi del presidente di tutti i sindaci. Catapultato nella bufera chiamata Covid.

Francesco Antonini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA