IL RICONOSCIMENTO

BELLUNO Ci sono anche otto sanitari bellunesi, tra le 206 professioniste insignite del premio Donne e Covid19 promosso da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Sono Luisa Borella direttore del Pronto soccorso di Belluno, Paola Fullin infermiera coordinatrice della Medicina di Agordo, Marianna Lorenzoni direttrice medico dell'ospedale di Feltre, Eliana Modolo responsabile della Microbiologia aziendale, Nicoletta Scalco medico di Pronto soccorso di Agordo, Raffaella Scandellari medico di Medicina di Agordo, Valentina Susana infermiera coordinatrice di Malattie Infettive e del Dipartimento di area specialistica del San Martino e Luisa Talamini infermiera al Pronto soccorso di Pieve di Cadore. Le professioniste della sanità sono state premiate per il loro impegno durante il Covid, per essersi spese in prima linea con dedizione e coraggio nelle fasi calde dell'epidemia. «È un'opportunità per ringraziare tutte le donne che hanno avuto un ruolo chiave nella gestione di questa emergenza sanitaria distinguendosi per il loro essenziale contributo - commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda -. I lunghi mesi dell'emergenza sanitaria hanno visto il personale degli ospedali con i Bollini Rosa in prima linea nella gestione della pandemia, molte lavoratrici hanno dovuto isolarsi dagli affetti più cari: anche la loro salute mentale è stata messa a dura prova».

Una rappresentanza delle professioniste premiate dell'Usl 1 Dolomiti è andata nei giorni scorsi a ritirare il riconoscimento a Milano, durante una cerimonia organizzata da Onda. A consegnare il riconoscimento è stato Mattia Maestri, il paziente di Codogno che in prima persona testimonia l'impegno incessante e la dedizione riservata ai pazienti durante l'emergenza. «La prima cosa che mi viene in mente è semplice, forse scontata, ed è quella di dire grazie le sue parole -, e non basterebbero pagine e pagine per ringraziarvi tutti e nel modo giusto. Il mio è un messaggio di stima, di orgoglio verso tutti coloro che hanno lavorato e lavorano nel campo sanitario, che hanno combattuto e stanno ancora combattendo in prima linea contro il diffondersi del coronavirus. Sono stati chiamati a fare turni infiniti e strazianti e con determinazione e professionalità hanno dato il massimo, sono stati la colonna portante dell'intero Paese in una situazione di emergenza estrema. Non dimentichiamoci di loro ora che l'emergenza sembra passata, meritano il rispetto e il sostegno di tutti». Le assegnazioni sono state decise da un Comitato composto da medici e da esperti di settore sulla base delle segnalazioni ricevute dagli ospedali Bollini Rosa. Storie di resistenza e tenacia si sono affiancate a storie di sensibilità e umanità, in un periodo dove soprattutto i piccoli gesti hanno fatto la differenza.

A.Tr.

