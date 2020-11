IN PRIMA LINEA

BELLUNO Obbedisco, dicono i medici di famiglia che da oggi sono tenuti a rispettare l'ordinanza con cui il presidente della Regione Veneto Luca Zaia impone loro di effettuare nei loro ambulatori test rapidi ai pazienti in odore di Covid. Un'ordinanza sottoscritta dalla Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale). Ma contro cui i medici Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani) sollevano forti perplessità.

LE RICHIESTE

Ma, seppur con dei distinguo, faranno quanto è stato loro chiesto. Il dottor Gianluca Rossi (direttivo Snami) è un fiume in piena. «Noi non condividiamo l'ordinanza per vari motivi, tuttavia cercheremo metterla in pratica. Ma non faremo tamponi nei nostri ambulatori, perché non siamo laboratori di microbiologia. E abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri pazienti e la nostra» Poi argomenta: «Se un nostro paziente si rivelasse positivo al Covid, allora dovremo chiudere e sanificare l'ambulatorio. Anche, ma non solo, perché abbiamo pazienti anziani, diabetici, tumorali, che dobbiamo tutelare. E la gran parte degli studi medici si trova in condomini. Vuol dire che il paziente potenzialmente contagioso entra nello stesso palazzo e usa le stese scale della vecchietta che è soggetto fragile e a rischio. Ecco perché già domani (oggi per chi legge ndr) come sindacato chiederemo all'Ulss di fornirci un locale dove poter visitare i sospetti Covid e fare quello che ci è stato chiesto. Che non è poco: fare tamponi, refertarli, produrre il certificato e tracciare anche i contatti. È un lavoro anche burocratico che presuppone la presenza di personale infermieristico. Come può, fra l'altro, un singolo medico fare tutto questo? Il solo procedimento di vestizione e svestizione bardandosi dei dispositivi di sicurezza, non è cosa di poco conto. Ci viene chiesto di fare ciò che fa uno specialista in igiene dopo 4 anni di specialità. Ma il nostro ambulatorio non è un laboratorio di microbiologia».

LE FRAGILITÀ

Rossi pensa anche ai colleghi in difficoltà: «Dovrebbero essere esentatati da questa ordinanza i medici con patologie e quelli oltre una certa età. Lo faremo noi al loro posto: turnandoci nello spazio comune che l'Ulss avrà trovato. Infine osserva: «Sarebbero servite le famose Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) proposte in epoca Covid per evitare di replicare il modello Lombardia. Il loro potenziamento sarebbe stato fondamentale, perché sarebbe stato un presidio, fra l'altro costituito generalmente da medici giovani e quindi in buona salute, che avrebbe permesso di andare a casa dei pazienti, curarli e inviare in Ospedale solo eventuali criticità. Ma a Belluno le Usca non sono mai partite». Molto critico anche il dottor Enzo Bozza, che lavora in Cadore: «Dall'oggi al domani siamo stati investiti del ruolo di ufficiali di sanità, nella magnifica mansione di visitare, sospettare, effettuare un test, prenderne atto, annotare e inviare al Sisp l'esito dello stesso, decidere la quarantena e la sua durata e redigere l'apposito certificato con il plauso dell'Inps. Il tutto non con la cortese affabilità del presidente Zaia, ma con la più sostanziosa minaccia di essere estromessi dalla convenzione se inadempienti: vale a dire, licenziamento». A Bozza non manca l'ironia: «È risaputo che in tempo di guerra non si va tanto per il sottile e qualcuno rischia sempre la fucilazione: in guerra o ti spara il nemico o lo fa il tuo comandante con un plotone di esecuzione se non esegui gli ordini: si chiama legge marziale. E che finissimo tutti quanti sotto una legge marziale non l'avrei mai detto. Probabilmente ho sottovalutato la guerra. L'ordine è perentorio: si fa e basta». Il medico cadorino critica anche il sindacato che ha sottoscritto l'accordo: «I sindacati si sono divisi: tra i buoni la Fimmg, principale sindacato medico che si è precipitata a firmare l'accordo (accordo?) senza battere ciglio; nel novero dei cattivi tutti gli altri».

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA