Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN PRIMA LINEABELLUNO Era arrivato in piena pandemia nei primi giorni di marzo 2020. E, ad un anno dalla nomina, per il primario malattie infettive del San Martino di Belluno, Renzo Scaggiante, non c'è tempo di fermarsi a fare bilanci. Il direttore della Unità operativa complessa di Malattie infettive dell'Ulss Dolomiti, che ha lottato contro il Covid nel reparto dove sono passati centinaia di malati infetti, sta lavorando all'apertura di...