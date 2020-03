IN PREFETTURA

BELLUNO Un vertice dopo l'altro. Il primo, ristretto, alle undici di ieri mattina, presente il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, il suo collega di Longarone e presidente della Provincia, Roberto Padrin, i vertici delle forze dell'ordine e il questore Lilia Fredella. A convocare tutti il capo della prefettura, Adriana Cogode. Sul tavolo il decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, firmato domenica alle 20.

IL NUOVO DECRETO

«Rispetto alla settimana scorsa - spiega Padrin - la nuova norma è più restrittiva. Questa è la settimana cruciale per evitare la diffusione e limitare i contagi. Ragionando per estremo verrebbe da dire che bisogna chiudere tutti. Ma è necessario mantenere i nervi saldi. Lo scopo del nuovo decreto è quello di evitare gli assembramenti, sia interni che esterni. Per questa ragione anche la riunione in prefettura è stata limitata a pochi sindaci». Riaprono le scuole (solo per gli insegnanti), riaprono ai fedeli le chiese (purché si rispettino le distanze di sicurezza) e rimangono invece chiuse le discoteche e i cinema. Inoltre, bar e ristoranti devono garantire che venga rispettata la distanza di un metro tra un avventore e l'altro.

ASPETTI POSITIVI

Tra gli elementi accolti con favore in provincia c'è in particolare quello che riguarda gli impianti di risalita. Nel decreto è stato specificato chiaramente che non subiranno limitazioni e possono rimanere aperti. «C'è bisogno della collaborazione di tutti, anche la questione delle strette di mano - prosegue Padrin - è importante. Questa settimana, meglio evitarle».

LE INCOGNITE

Nel pomeriggio (alle 15) riunione anche per il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, assieme agli altri religiosi sono state vagliate le misure necessarie per garantire l'incolumità dei fedeli. L'appuntamento a Zelarino (Venezia) ha ribadito l'importanza che i partecipanti alle celebrazioni si mantengano a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro. Particolare attenzione è stata posta anche alla questione funerali.

LA REPLICA

Alle 17 il secondo round in prefettura. Al tavolo i vertici dell'Usl, il dg Adriano Rasi Caldogno, il presidente della Provincia Padrin e i presidenti delle Unioni Montana. Un modo, anche questo, per limitare i presenti e riuscire a diffondere in modo capillare le informazioni.

GLI EVENTI

Occhi puntati anche su quel che succederà ad Agrimont, in programma dal prossimo 21 marzo. Se ne parlerà da lunedì prossimo. Una volta passata la settimana, che dovrebbe essere quella con le limitazioni maggiori per il Veneto si capirà se sarà possibile tornare alla vita di prima o se invece ci saranno ancora timori e limitazioni. Del resto ormai è chiaro che indipendentemente dai provvedimenti presi su base locale, ha un peso elevato anche l'andamento del contagio su scala internazionale. Un quadro di incertezza che ovviamente ha costretto gli organizzatori a seguire con attenzione l'evoluzione di queste settimane del contagio e dei provvedimenti correlati.

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA