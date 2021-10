Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Anche a Palazzo Rosso la prima giornata con il certificato verde è andata in archivio senza troppi drammi. L'introduzione del green pass obbligatorio nei posti di lavoro non ha creato nessuno scossone, tra i corridoi e gli uffici di piazza Duomo dove ieri mattina si è registrato circa il 10% di personale non provvisto del lasciapassare.La situazione non è ancora chiara, a ieri non c'erano i numeri certi di quante persone potrebbero non...