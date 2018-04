In più di 300 davanti all'ingresso «Una seduzione davvero potente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SERATATREVISO Luciano Benetton ti attende gentile alla porta della prigione. La pena, in questo caso, è semmai rimanere fuori. Come rischia di accadere, perché i trevigiani in massa hanno risposto alla chiamata per la vernice della nuova galleria d'arte, ricavata dalle carceri della casa d'Asburgo. Ieri sera, nonostante quel grigiastro poco allettante da incerta primavera, almeno trecento persone non hanno voluto mancare l'occasione di poter percorrere le furono antiche carceri. Il flusso d'ingresso è disciplinato dal portone d'entrata...