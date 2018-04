IN PIAZZA PUNTUALE PORDENONE «Se stravinciamo qui a Pordenone e in Friuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PIAZZA PUNTUALEPORDENONE «Se stravinciamo qui a Pordenone e in Friuli non potranno fare governi di chi ha perso nel Paese e di chi avrà perso in questa regione». Il leader della Lega Matteo Salvini da Pordenone smentisce le ipotesi di un abbandono di Berlusconi per tentare un governo con Di Maio premier. «Non cambio idea - replica secco - ogni quarto d'ora come Di Maio. E poi i miei genitori mi hanno insegnato a mantenere la parola e i patti. E questo non è tanto un patto tra partiti, ma con gli italiani e io lo rispetterò». Ma poi...