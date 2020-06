MIRANO

«La più bella processione che potessimo fare». Don Artemio Favaro, parroco del duomo di Mirano, battezza così la messa a cielo aperto in piazza, in suffragio dei 30 miranesi morti (non soltanto di Covid) durante la quarantena e dei quali non è stato possibile celebrare il funerale a causa delle disposizioni ministeriali. Un saluto doveroso, rimasto in sospeso nei difficili mesi del lockdown e celebrato ieri sotto un insperato sole nella piazza dei Martiri, al posto della tradizionale processione del Corpus Domini. Una celebrazione blindata: nell'ovale recintato della piazza si accede solo attraverso tre varchi, igienizzando le mani grazie a dispenser offerti dagli scout, mentre all'interno della piazza i posti sono ben distanziati e segnati con delle ics a terra. Ma le croci da ricordare sono quelle di 30 defunti, elencati uno ad uno dai sacerdoti e poi salutati con il suono del silenzio e un commosso applauso della città. Davanti ai loro famigliari e conoscenti, è il momento anche emotivamente più intenso della celebrazione aperta, voluta per unire al ricordo di chi è mancato dalla fine di febbraio all'inizio di maggio senza l'onore del commiato pubblico, anche un segno di unione della comunità, rimasta a lungo divisa e confinata nel privato. «Un evento memorabile - ha detto don Favaro - non solo per chi abbiamo salutato senza una preghiera, ma anche perché siamo qui, tutti diversi anche nelle fedi e nelle idee, per vivere un momento di fraternità, nella piazza che è stata avanguardia di umanità e sacrificio». Parla dei partigiani fucilati in piazza nel 1944 don Artemio, ma anche dei martiri di oggi. «Questi tre mesi - ha proseguito il parroco nell'omelia - ci hanno mortificato il cuore, lasciando piaghe dentro ognuno di noi, ma abbiamo un'infinita voglia di tornare a vivere. Ma non come prima: è la normalità che ci ha rovinati, quella non la vogliamo più. In questi mesi abbiamo scoperto di non essere onnipotenti, di non poter avere la presunzione di essere invincibili. Se come ha detto Papa Francesco: Peggio della crisi c'è solo il dramma di sprecarla', allora cogliamo questa occasione per rialzare lo sguardo e donarci agli altri. Guardiamo a chi non arriva a fine mese, a chi ha perso tutto. Non accontentiamoci più della movida di sera, facciamo una movida dei cuori, ballate dell'animo e dell'accoglienza, la movida della felicità». Nelle preghiere dei fedeli, ringraziamenti speciali ai medici dell'ospedale, a tutto il personale sanitario e a quello della casa di riposo Luigi Mariutto, ma anche all'amministrazione comunale, ai volontari delle associazioni e un pensiero, sentito, ai bambini: diversi quelli fatti sedere in prima fila, tornati dopo tanto tempo a fianco delle loro catechiste e definiti durante la messa dei giganti per come hanno saputo affrontare il confinamento in casa e l'impossibilità di giocare insieme e andare a scuola. La messa, partecipata dalle autorità civili e dalle forze dell'ordine, con la presenza delle associazioni e dell'onnipresente protezione civile, è stata anche l'occasione per annunciare il cambio della guardia nel ruolo di organista ufficiale del duomo di San Michele: dopo tanti anni Vittorino Lazzari lascia infatti le tastiere al giovane Alvise Mason. A settembre, quando si aprirà il nuovo anno pastorale e i decreti lo renderanno possibile, l'avvicendamento diventerà occasione di festa e saluto ufficiale.

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA