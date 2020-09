L'INCONTRO

MESTRE (m.fus.) Una folla in piazza Ferretto a Mestre ieri per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Un assalto perfino imprevisto dagli organizzatori che hanno avuto qualche momento di difficoltà nella gestione dell'assembramento. Saltato il previsto giro al mercato mestrino proprio per evitare la ressa, prima di proseguire il tour elettorale di due giorni iniziato martedì in Veneto la leader di Fratelli d'Italia ha fatto tappa al gazebo dal quale, da settimane, ogni mercoledì e venerdì mattina (dalle 9 alle 12) un gruppo di persone fa beneficenza distribuendo cibo a chi è in difficoltà. Meloni, accompagnata dal candidato alle regionali Raffaele Speranzon, ha portato dei generi alimentari. «Meloni si è appassionata anche alla Onlus Sogni, che realizza sogni di bambini oncologici e ci ha promesso di aiutarci» ha spiegato uno dei promotori, Paolo Scatamburlo che lancia l'appello ai veneziani: «Stiamo distribuendo, in particolare ad anziani, pasta, riso, sugo, olio, zucchero e biscotti. Solo stamattina ne sono andati via 4 scatoloni. Questi li ho comprati io o ce li hanno donati alcuni ristoranti, negozi e pizzerie della città. Ma sarebbe importante che anche i cittadini ci portassero qualcosa: basterebbe anche un sacchetto con un po' di spesa, perché ogni giorno finiamo le scorte».

