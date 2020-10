LA MANIFESTAZIONE

UDINE Chi ha fatto dello sport la sua vita e il suo lavoro scende in piazza anche a Udine, in contemporanea con gli altri capoluoghi di provincia. Con i tutù indosso, ma anche le pinne e gli occhialini. Per chiedere «una riapertura programmata delle palestre» e delle strutture sportive chiuse dal decreto governativo, ma anche «una rivalutazione delle figure professionali» che ruotano attorno al mondo del fitness oltre ad un sostegno per chi è rimasto indietro. L'appuntamento è per oggi alle 15 in piazza Libertà (e a Pordenone in piazza XX Settembre, a Trieste in piazza Unità e a Gorizia in piazza Vittoria), proprio all'ora esatta in cui il comitato #Iovivodisport (che vede fra i promotori Federica Pisu, Alan Saitta, Alex Modotti, Karin Bin, Francesco Callegari) incontrerà il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che peraltro si è già schierato per la riapertura di palestre e piscine.

L'INCONTRO

«Lunedì - spiega Saitta - abbiamo avuto un primo incontro con Fedriga via Skype. Domani (oggi ndr) come comitato saremo da lui in Regione per approfondire le evidenti criticità che riguardano il nostro settore. Chiediamo una riapertura con logica delle palestre, una riapertura programmata. È un momento critico, forzare la mano al governo non ha senso. Ma vogliamo anche una rivalutazione delle nostre figure professionali. Purtroppo con la pandemia il settore è stato quasi accusato di fare da untore, creando non solo un danno economico ma anche di immagine. I titolari delle palestre hanno investito molti soldi per rendere sicure le strutture, poi, quando tutto è stato sistemato, c'è stata la chiusura. Nella distribuzione dei bonus per il lockdown ci sono stati degli errori: diversi codici Ateco non sono stati presi in considerazione. Chiediamo un riconoscimento professionale delle nostre figure, ma anche delle linee guida chiare e logiche. Tranne un focolaio in una palestra di Trieste, in regione non ci sono stati altri casi», dice Saitta.

LE PRECAUZIONI

Alle manifestazioni di oggi «molti verranno vestiti a tema, chi con il tutù, chi con le pinne e gli occhialini», il simbolo della loro passione. «Tutti sono bene accetti». Tranne i provocatori. Non teme il comitato che arrivino frange estremiste come quelle viste in piazza a Trieste? «La paura è da stupidi - dice Saitta -. Faremo di tutto perché non accada. Stiamo cercando di prevenire situazioni spiacevoli. Abbiamo concordato con le forze dell'ordine che in caso di disordini o anomalia, avvertiremo subito». In piazza, tutti distanziati e con la mascherina e, possibilmente, con un foglio con la scritta #Iovivodisport. «Purtroppo a Trieste - aggiunge Pisu - si sono infiltrati dei provocatori ed è andata come è andata. Non è colpa di chi ha organizzato». «Noi scendiamo in piazza perché chiediamo di poter lavorare. Non so quanta gente arriverà a Udine, ma di sicuro c'è stato tanto seguito: puntiamo ad una manifestazione abbastanza elegante».

Camilla De Mori

