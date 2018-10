CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN PIAZZABELLUNO Ex Banca d'Italia, capitolo secondo: ci sono imprenditori interessati. Non grandi marchi ma brand di media diffusione, forse un ristorante, escluso il supermercato, probabili appartamenti. Il progetto di recupero del grande immobile di piazza dei Martiri intrapreso dalla F&C Project, la società delle famiglie Francavilla e Chemello, prosegue e sta attirando l'attenzione delle aziende. Acquistato l'imponente palazzo e ottenuti i risultati dello studio di mercato, oggi è tempo di pianificare come riempire gli spazi, per poi...