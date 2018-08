In pensione il primario stakanovista In reparto 40 anni senza una assenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OSPEDALEPORDENONE Il Santa Maria degli Angeli perde due pezzi da novanta. Già, perchè oltre a quelli che se ne sono già andati in pensione e a quelli che andranno, hanno cessato di lavorare proprio in questi giorni due dei primari più importanti dell'ospedale: Giorgio Beltrame e Renato Tozzoli. OCULISTICA Anche l'ultimo giorno di lavoro nell'Azienda sanitaria 5 per Giorgio Beltrame, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Specialistica e della S.C. Oculistica di Pordenone, diventata con lui centro di eccellenza regionale, è stato normale....