In pensione a 62 anni da aprile Buonuscita, prestito agli statali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Scatterà da aprile per i dipendenti privati e da luglio per il pubblico impiego Quota 100, l'anticipo pensionistico che prevede l'uscita dal lavoro con 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi. Cinque anni in meno rispetto a quanto imposto dalla riforma Fornero, oggi in vigore. Ma a ben guardare, il decreto che regola la misura previdenziale e il Reddito di cittadinanza rende la via al pensionamento per gli statali abbastanza impervia. Intanto perché chi matura i requisiti entro il 31 marzo, dovrà aspettare il primo...