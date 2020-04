Ecco in arrivo un ventilatore polmonare, destinazione Pediatria. L'Associazione cacciatori bellunesi, guidata dal presidente Sandro Pelli, mette sul piatto 10.500 euro. Anche i 1100 soci, insomma, vogliono mettersi in gioco dando una mano nell'emergenza Covi-19. Le cartuccere e i binocoli sono a riposo. E l'invito di stare a casa impedisce loro di darsi da fare, come è uso, nell'attività di pulizia ambientale. Il che non vuol dire stare con le mani in mano: la Giunta dell'Associazione cacciatori bellunesi, difatti, ha deciso di impegnarsi in una donazione per l'emergenza Coronavirus.

«L'idea è maturata settimane fa, ma si è conclusa da un paio di giorni quando l'Usl 1 Dolomiti mi ha comunicato come spendere la cifra - precisa Sandro Pelli - abbiamo dovuto aspettare fino a quando l'azienda sanitaria ci ha suggerito di acquistare un ventilatore polmonare pediatrico. Le Usl, infatti, non possono, per precise disposizioni della Regione, ricevere donazioni finalizzate a combattere il Coronavirus, ma offrono le indicazioni». Ora la Giunta rimane in attesa di ricevere l'indirizzo del fornitore dove potersi rivolgere: «Quindi provvederemo immediatamente all'acquisto».

Anche gli altri 500 euro sono già giunti a destinazione: è stato eseguito un versamento sul conto della Libera caccia regionale che, in settimana, raccolte le offerte dalle sezioni provinciali, verserà la somma totale sul conto specifico della Regione.

I dettagli sull'operazione portata avanti dall'Acb bellunesi saranno pubblicati sul numero di Caccia 2000 in uscita a fine settimana.

