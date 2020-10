IL CASO

TREVISO «Buongiorno vorrei disdire la torta per 8. Bastano 6 porzioni». Dalle vignette satiriche alla realtà: dopo il nuovo Dpcm le pasticcerie trevigiane hanno iniziato a ricevere chiamate di disdetta per compleanni e anniversari. «Quando va bene ridimensionano le torte» conferma Alessandro Ardizzoni, pasticcere trevigiano. Ma non va sempre bene. E ordini generosi come diciottesimi o anniversari vengono cancellati.

RAFFICA DI DISDETTE

«La settimana prossima avrei dovuto preparare una torta per 60 persone, ma il cliente ha ridotto a 12». Così per tutti i grandi eventi che richiedono dolci e catering. E la vera incognita riguarda il Natale. «Avevo già centinaia di ordini per panettoni e pandori. Abbiamo già acquistato i cartoni e alcuni degli elementi come la scorza di garanzia e altri aromi. Ma le cancellazioni sono quotidiane. E questo ci impensierisce». La debacle arriva, paradossalmente, in un momento buono per il consumo di dolci in casa. «Dalla riapertura non abbiamo certo sofferto la mancanza di clienti - continua Ardizzoni -. Manca di sicuro la ristorazione che non si è mai davvero rimessa in moto, ma le famiglie cercano di volersi bene e si concedono le paste della domenica e le torte, anche perchè le uscite a pranzo e a cena in ristorante sono limitate». L'osservatorio è quello di famiglie che hanno voglia di compattarsi e di stare insieme. «E il dolce è l'alimento della festa, della famiglia e dell'unità ritrovata. Soprattutto nei momenti difficili». Proprio per questo gli ultimi annunci che ridimensionano cerimonie e feste di famiglia stanno gettando nel panico il settore della pasticceria.

LO SCENARIO

«Ogni volta che arriva una nuova stretta entriamo in crisi. Non è certamente un rilievo alla serietà della situazione, ma il rapporto causa effetto ci penalizza. E noi siamo solo un tassello». L'altro tassello sono le società che effettuano servizio catering. Ad oggi completamente in ginocchio. «Nei mesi del lockdown-spiegano ad esempio Alberto Furlan e Andrea Bordignon di Burly's catering di Quinto- abbiamo perso 5 matrimoni: 4 spostati a data da destinarsi, uno cancellato. Per non parlare di cresime, comunioni e battesimi». Settantamila euro che avrebbero dovuto servire anche come ammortamento di veicoli aziendali, affitti e altre spese fisse. «All'orizzonte vediamo un Natale di cene aziendali annullate. Tutte quelle in previsione da fine novembre a dicembre al momento sono state cancellate, molte aziende si sono spaventate per il nuovo DPCM e hanno cancellato la prenotazione. Oltre ai matrimoni, che hanno già disdetto da questa settimana».

Elena Filini

