«In passato la parola d'ordine era spending review, nella nuova legge di bilancio c'è una prima inversione di tendenza: tornano a essere distribuite quelle risorse che prima lo Stato aveva tagliato. Avremo quindi la possibilità di liberare nuove energie negli investimenti». A dirlo è stato il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, ottimista rispetto ai trasferimenti verso Palazzo Piloni. «L'obiettivo è di continuare a essere sempre più ente a servizio dei Comuni e del territorio. Anche per questo saranno fondamentali gli Stati Generali della Montagna». Nel corso del consueto bilancio di fine anno dell'attività dell'ente hanno preso la parola tutti i consiglieri delegati. Amalia Serenella Bogana, vice di Padrin, ha puntato il dito contro le associazioni che presentano ricette e soluzioni dimenticandosi della Provincia: «L'unico modo è quello di aiutare questo ente. Basta con i tavoli è arrivato il momento di fare concretamente qualcosa per questo territorio». Non è mancata la polemica sulla legge Delrio che ha tolto competenze e personale la struttura: «La normativa in vigore ha creato problemi enormi alla Provincia. Lo vediamo sulle funzioni non fondamentali, dove gli uffici sono in apnea» ha ribadito Pier Luigi Svaluto Ferro.

