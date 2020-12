IN PAESE

CAVALLINO TREPORTI «E ora fuori tutto il patrimonio». A Treporti ieri non si è parlato d'altro. I riferimenti sono tutti per la vicenda che ha investito don Massimiliano D'Antiga, ridotto allo stato laicale da Papa Francesco con una decisione suprema e inappellabile. Si tratta di una vicenda complicata, durante la quale le indagini ecclesiastiche hanno ricostruito le attività pastorali del sacerdote e le proprietà di tutta la famiglia.

Vale a dire un piccolo impero immobiliare formato da 18 case distribuite tra Venezia e Cavallino-Treporti. Originario di Treporti, il prete negli ultimi mesi si è rifugiato nella villa dei genitori, alternando visite a Venezia e in ogni caso facendosi vedere molto poco. Nel centro treportino, l'ultimo avvistamento pubblico risale a dieci giorni fa, quando don Massimiliano, già vestito con abiti laici, si è recato in sopralluogo in una sua proprietà per verificare il procedere di alcuni lavori di restauro. Ma il suo patrimonio immobiliare ora è finito al centro delle discussioni. In molti, ieri, si sono chiesti come la famiglia, secondo le visure, abbia la proprietà di 18 abitazioni. A Treporti, per esempio, nella stessa zona in cui sorge l'elegante villa dei genitori, circondata da un ampio giardino nel quale svettano varie statue, si trova anche la villetta di proprietà della sorella Emanuela, in questo caso ribattezzata Villa Magnolia, una casa vacanze a due passi dal mare e a ridosso della laguna. Sempre nelle vicinanze ci sarebbero altre proprietà, mentre la scorsa estate proprio per l'attività di ospitalità alcuni hanno presentato una segnalazione in Municipio.

E più di qualcuno ha posto domande precise. In piazza Ss. Trinità, di fronte alla chiesa, l'atmosfera ieri era di calma apparente. Nessuna esultanza e nemmeno scene di rammarico per la decisione del Vaticano. In molti però hanno ammesso di conoscere le vicissitudini della famiglia del prete. Ed anche per questo la voglia di parlare è stata poca, a conferma di un clima di tensione che si è alimentato negli ultimi anni. E non a caso chi sceglie di parlare lo fa con tutte le cautele del caso, ma sempre ponendo delle domande precise. E prima di tutto chiedendo la verità. «Il Papa dicono alcuni parrocchiani ha assunto una decisione durissima, ora nell'interesse di tutti va fatta chiarezza: di che patrimonio stiamo parlando? E da dove arrivano tutte quelle proprietà?». Domande alle quali lo stesso don Massimiliano nel febbraio dello scorso anno aveva risposto che quelle case fanno pare del patrimonio di famiglia, costruito dal lavoro dei genitori.

Insomma, nulla a che vedere con lasciti o testamenti. Eppure, ieri, dopo la decisione di Papa Francesco, le perplessità non sono svanite. Anzi. E anche per questo tra i parrocchiani, ora ci aspetta un nuovo capitolo giudiziario, questa volta per portare alla luce il patrimonio e la sua provenienza. Ma intanto, un primo risultato è stato raggiunto. «L'intera vicenda aggiungono i parrocchiani ora ha assunto una dimensione diversa, non ci sono più le sole voci di paese ma possiamo dire che la giustizia ha fatto il suo corso, soprattutto dopo tutto quello che è successo negli ultimi due anni e la disobbedienza al Patriarca. Ora è giusto che venga fatta chiarezza fino in fondo, ogni dubbio va eliminato». Gli ultimi riferimenti sono per la comunità. «Non è vero che siamo divisi a metà concludono i fedeli molti hanno preferito non schierarsi per paura».

